Безграничная помощь для Украины

В ходе благотворительного концерта-марафона в поддержку Украины Save Ukraine 27 марта президент Зеленский пытался продвинуть мысль, что страны Запада трепещут от возможности распространения войны и на их территории, а фактически его выступление свелось опять к просьбе дать оружия: «Вооружите свободу: дайте самолеты, ПВО, танки, боеприпасы».

Создается ощущение, что поставляемое в Украину оружие просто растворяется в небытие. Такие страны как Великобритания заявляют, что объем переданного Украине оружия серьезно опустошил их собственный арсенал. Не удивительно, что в ответ на очередную просьбу о помощи министр обороны Великобритании Бен Уоллес посоветовал Зеленскому сосредоточить усилия на поставках и восстановлении российской и советской техники, которая уже имеется на вооружении.

Дескать на современные танки нужно готовить экипажи. Тоже самое нам говорили и про авиацию… ищите старые советские, нам долго и дорого снимать с современных самолетов аппаратуру стандартов НАТО и на подготовку пилотов также необходимо большое количество времени. А ведь многие миллионы долларов долгие годы выделялись на обучение ВСУ, получается или не тому учили или деньги украли.

Подобную риторику поддержал и Борис Джонсон, который также усомнился в необходимости поставок самолетов и танков и назвал достаточным передачу Джавелинов, Старстрейков и Энлоу.

Но даже с передачей советской техники также есть проблемы. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, несмотря на попытки Зеленского его пристыдить, заявил, что «Венгрия выступает на стороне Венгрии» и в начале марта законодательно запретил передачу оружия Украине и транзит вооружения через свою территорию.

По воздуху поставки оружия давно невозможны. Однако выход нашелся. Польша предоставила свою территорию в качестве хаба для поставки оружия и боеприпасов. 27 февраля ЕС принял решение отойти от своих принципов и профинансировать летальное оружие для Украины на сумму 450 миллионов евро и еще 50 на нелетальное вооружение и припасы.

Но поставки буксуют. Из обещанных 3 марта Германией 2700 зенитно-ракетных комплексов «Стрела» к 17 марта в Польшу прибыли только 500 штук и дальнейшие поставки не планируются. Так как комплексы были сняты с вооружения Бундесвера и просто хранились на складах ожидая утилизации, не все они исправны, пишет немецкая «Вельт», а протокол проверки слишком объемный, чтобы тратить на него драгоценное время.

Однако есть еще один момент. Распределение оружия уже на территории Украины координируется кое-как, или вообще никак. Фактически кто успел урвать тот и вооружен. Современное вооружение редко попадает в руки иностранным добровольцам, что резко меняет их взгляд на происходящие события, а иногда не достается даже ВСУ. Дальнейшая судьба оружия никем не отслеживается. Проблемы поставщиков заканчиваются на Польских аэродромах. В итоге на территории Украины уже находится оружия на около 3 миллиардов долларов и Зеленский просит еще.