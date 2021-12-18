16:18 02 Апрель Киев, Украина

В России любят говорить о "бездуховность" Запада и о каких-то гипотетические российские традиционные ценности. Мол, в России люди бедные - зато более верующие и консервативны. И то и другое на самом деле просто насаждаемые номенклатурой мифы для оправдания любого властного беспредела.



Пропаганда путинского режима упорно рассказывает нам, что Запад загнивает. Гей-парады, негритянские бунты, госдолг США, извращенцы, бомжи на улицах, массовые расстрелы в школах, нашествия мигрантов в Европе, западная разврат, наркомания, проституция, ЛГБТ, феминистки, BLM, и вообще - полная бездуховность и тотальное грехопадения. Кремлеботы и проплаченные блогеры охотно постоянно это ретранслируют.



«В России этой грязи нет и быть не может. В России есть скрепи » - визжат кремлеботы. Но совершенно непонятно, что имеется в виду под чиновничьей мантрой о «наши традиционные духовно-нравственные ценности», которых нет в других цивилизованных народов? Кто-то сможет вспомнить хотя бы 4-5 «духовно-нравственных ценностей» русских, которых нет в других цивилизованных народов? Есть, конечно, одна традиционная «историческая скрепа», которой уже очень много веков - наполнение кормушки для чинуш. Должность в современной России рассматривается как законный способ обогащения. Это считается нормой и никем не оспаривается. Может, это "духовно-нравственную ценность", которую надо защищать, и подразумевает номенклатура ?!



Что касается вопроса веры и религиозности. Кремль постоянно говорит о какой-то чрезвычайной религиозность россиян. «Божья нация». Но религиозность определить достаточно просто - это когда человек, например, посещает регулярные религиозные службы. То есть «не на словах, а на деле».



Данные WVS (Всемирный обзор ценностей - исследовательский проект, который объединяет социологов по всему миру, изучающих ценности и их влияние на социальную и культурную жизнь. WVS провел социологические исследования уже в 97 странах, охвативших в общей сложности 90% населения.) Как раз и показывают какая часть жителей европейских стран посещает религиозные службы раз в неделю или чаще. Если коротко: max в Польше - 47%, min в Дании - 2,5%.

Оказалось, что в России религиозных людей 7%, а в "сердце разврата" Нидерландах в полтора раза больше. Средняя доля религиозных людей в странах с легальными однополыми браками тоже выше, чем в РФ - 9%. В странах НАТО и ЕС, которые «ведут войну против традиционных семейных ценностей», верующих людей 16%.



Правда заключается в том, что свободное демократическое общество очень разнообразно, и в нем есть много всего и всякого - как негативного, так и позитивного. Пропаганда путинского чекистского режима выдергивает все негативное. Между тем, на Западе люди осознанно выбрали приоритет свободы над безопасностью, что, несмотря на некоторые социальные риски, в целом принесло им гораздо больше благ, в результате чего Западный мир является флагманом прогресса. И они гордятся своим выбором не комплексуя по поводу негативных социальных явлений, следующих за свободой, правильно расставляя приоритеты.



В отличие от «загнивающего Запада» современная Россия выбрала путь далек от свободы. Кажется, что идеологией в современной России является безнравственность и бездуховность. Вынуждены жить в нужде, ограничены в правах люди, рожают детей за деньги, постепенно теряют человеческое лицо. Запрос на возврат смертной казни, ностальгия по Сталину - это симптомы того зла, что рождается в душе простого человека. Горькая тупик и отсутствие счастья среди простых россиян - одно из главных отличий российского социума. На «верхах» счастья тоже в дефиците. Присущие Кремлевской власти примитивные потребности в обогащении, жестокости и сладострастия очень далеки от «традиционных духовно-нравственных ценностей», о которых так упорно рассказывает пропаганда.