Без вести пропавший человек нашелся заключенным в ОРДЛО

Правозащитник Татьяна Денисова сообщила, что благодаря обмену пленными удалось выяснить, что ранее считавшийся пропавшим без вести Роман Онищук находится в ОРДЛО.

Военнопленный ранее работал на железной дороге во Львове. После мобилизации в 2014 году пошел участвовать в АТО. Выполняя боевую задачу в 2015 году, был захвачен в плен. Однако об этом никто из боевиков не сообщал. До 2018 года, Онищук считался пропавшим без вести. Однако после обмена пленными, освобожденные украинские бойцы рассказали о Романе. Несмотря на обнаружение Онищука, связаться с ним или хотя бы определить точное месторасположение человека не удалось.

Татьяна Денисова заявила, что оккупанты нарушили не только украинское законодательство, но и международное право. По сути, это не пленение военного, а похищение. По какой причине о Романе никто не сообщил не известно. Боевики не требовали выкуп у родных, а значит смысл сокрытия похищения человека, к сожалению, может быть крайне негативный. Онищук мог все это время подвергаться пыткам, его могли принуждать к рабству и все это только ради потехи боевиков. Однако это лишь предположение.

Денисова обратилась в Красный крест для того, что бы представители организации определили местонахождение пленника и приложили все усилия для его освобождения.