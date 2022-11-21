Без мобилизованных и жизнь плоха

20:39 20 ноября Киев, Украина

Мобилизованному из Приморья заплатили 8924 рубля, вместо обещанных Путиным 200 тыс. Мужчине, которого призвали 23 сентября, за всё это время на счёт пришел лишь один перевод, о чем сообщила его жена. Сейчас его держат в подвале в Завитном Бажанни Донецкой области, потому что он отказался воевать из-за отсутствия обещанного вознаграждения. Впрочем, даже такая сумма - настоящий подарок. Ранее солдатам платили максимум 1 тыс. рублей.

Известно, что Россия это страна воров и мошенников. Но цинизм путинистов все равно поражает. Имея на своих счетах миллиарды, заявляя о необходимости переводить экономику на “военные рельсы”, постоянно напоминая всем вокруг, что “русские своих не бросают”, Кремль отправляет на смерть собственный народ десятками тысяч, выплачивая им зарплату ниже прожиточного минимума в два раза.

Но еще больше поражает реакция самих россиян. Лишь единицы из наиболее зомбированного населения отправляются на войну добровольно из идейных соображений. Остальные же видят в этом возможность заработать. И даже когда их массово обманывает все политическое и военное руководство, они ничего не делают. Отдельные случаи протестов среди мобилизованных случаются, но дальше криков дело не доходит.

В таком случае не удивительно, почему путинисты не опасаются обворовывать даже смертников, которые в любой цивилизованной стране уже подняли бы на вилы каждого, кто участвовал в обмане. Россияне позволяют так с собой обращаться. Видимо, рабское сознание так и остается их самым сильным качеством.