09:05 18 октября Киев, Украина

Минпромторг России объявил о планах потратить 100 млрд рублей, чтобы создать “суверенное оборудование” для производства чипов к 2027 году. Деньги будут потрачены на опытно-конструкторские работы в сфере разработки оборудования для производства микро-, СВЧ-, силовой и оптоэлектроники, а заодно и различных специализированных материалов.

Сейчас такие станки делает только нидерландская компания ASML, которая только в 2022 году вложила в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в три раза больше средств. Более того недостаточно просто закупить станки. Для Того чтобы развить аналогичные отрасли странно десятки лет вкладывали в развитии собственного населения. Для производства чипов необходимы соответствующие кадры, а также масштабная инфраструктура.

По причине того, что это крайне сложный процесс Китай стремиться захватить Тайвань ведь этот остров является мировым лидерам производству чипов и его захват позволит Китаю стать практически монополистом производству микроэлектроники.

Разговоры о том, что Минпромторг вложить 100 млрд рублей в производство чипов и начнет их выпускать в промышленном масштабе это как раз таки отличный повод для пропагандистов “унизить Запад”, а чиновникам из министерства обогатиться за счет бюджетных средств.