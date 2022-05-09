БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РАШИЗМА

19:07 08 мая Киев, Украина

9 мая в России и на оккупированных территориях Украины планируются шествия «бессмертного полка», параллельно с продолжающейся полномасштабной войной, развязанной Россией против Украины. Шествие используется для оправдания нынешней войны в Украине, хотя на самом деле оно не имеет ничего общего с Великой Отечественной войной, с которой ложно связывают жертвы предыдущего поколения.

Россия стала рашистским рейхом и возвела человеконенавистническую идеологию и ложь в ранг государственной политики. Шествие «бессмертного полка» - аналог нацистской атрибутики.

Путин насобирал в Украине предостаточно убитых солдат на новый «бессмертный полк»: свыше 24 тысяч погибших за 2.5 месяца войны.

Путинский «бессмертный полк» - позорная страница современной России, которая вторгается в соседние государства с целью захватывать, убивать и разрушать.

В так называемом «шествии» будут участвовать маленькие дети – исконно тоталитарный элемент, подобно тому, как в нацистской Германии дети и подростки принимали участия в восхваляющих фюрера мероприятиях.

Путинская «Юнармия» это аналог гитлеровского «Гитлерюгенда», они участвуют не только в шествиях, но и с надеждой, что однажды они будут добровольно переброшены на фронт.

Символ Z в данном случае является частью машины, служащей инструментом для сплочения одержимых пропагандой россиян вокруг заведомо криминальной и человеконенавистнической идеологии современной России.

Шествие «бессмертного полка» это важный элемент пропаганды, широко практикуемой в РФ ради создания общества, не способного воспринимать альтернативные идеи, точно так же как в Третьем Рейхе геббельсовская пропаганда проникала в умы и души немцев.

Уровень антиукраинской и антизападной пропаганды в РФ достиг такого уровня, что лишенные возможности критически мыслить россияне желают только одного – уничтожить Украину, которая якобы «угрожает» России.

Путин создал «общество ненависти» в «тюрьме народов», коей является современная Россия. И поэтому кроме шествия полков кремлевскому диктатору нечего предложить своему народу.

Желание Путина провести шествие «бессмертного полка» в Европе – позорная попытка запятнать западную цивилизацию рашизмом.

Фактический геноцид украинцев по национальному признаку, принудительная депортация через фильтрационные лагеря, убийства мирных жителей в районах, которые, по его утверждению, были освобождены, произведенные русской армией в Украине подобны тому, как немецкие войска зверски прокладывали себе путь через Европу..

Шествие «бессмертного полка» в ЕС – первый шаг к привнесению рашистской идеологии на Запад. Путин хочет создать у Европы эффект сопричастности к своей преступной идеологии.

Продолжая войну с Украиной, Россия не имеет морального права проводить такие мероприятия, потому что ведет себя как преступное государство, убивающее мирных людей в угоду своему диктатору, воплощением которого стал Путин.

Сегодня русская армия совершает преступления против человечности на войне с Украиной, прикрываясь памятью о Второй Мировой войне.

Существует фраза, автором которой часто называют У.Черчилля: «нацисты будущего будут называть себя антинацистами». Путинская Россия применяет нацистские клише и выставляет себя в роли жертвы. Таким образом, Кремль оправдывает вторжение на Украину, которое принесло бедствия и неисчислимые разрушения украинскому народу.

Русский нацизм – это абсолютно новое явление в международной политике: никогда раньше мир не стоял перед настолько скрытой, но абсолютно очевидной опасностью, грозящей полностью разрушить существующую систему международных отношений.

Россия вырабатывает у своего народа желание уничтожить всех, кто выражает любое альтернативное мнение о происходящих событиях, шествие «бессмертного полка» - это важный элемент психотехники, создающий в участвующих иллюзию важности и величия.

Идеологическая обработка не ограничивается одним конкретным типом людей, ориентация Кремля на подрастающее поколение в России – аналог создания нацистского «Гитлерюгенда», посланного Гитлером умирать на самом безнадежном этапе Второй Мировой войны.

Рашизм – детище Путина, ситуации такого масштаба не было со времен нацистской идеологии Третьего Рейха. Ибо заявления о продолжении Великой Отечественной войны несправедливы по отношению к тем, кто действительно пожертвовал собой в борьбе с нацизмом.