Известно, что пять батальонных групп белорусской армии находятся рядом с украинской границей. По словам Лукашенко, “войска подготовились отражать атаки украинских националистов”. В слова старого “усача” верят еще меньше людей, чем в рашистов. Очевидно, что белорусской армии был отдан приказ вмешаться в конфликт и стать на сторону оккупантов.

Несмотря на это, военные не подчиняются приказу и отказываются совершать преступное вторжение в Украину. Их командиры ничего не могут поделать. В отличие от своего “братского народа” белорусы не верят пропаганде по местным телеканалам. А так как белорусское ТВ использует идентичные нарративы пропагандистов Кремля, то они понимают, что на самом деле происходит в Украине. Во-первых, им страшно. Во-вторых, они четко понимают, что война бессмысленна, так как все, в чем обвиняли украинскую сторону абсолютная лож.

Чтобы как-то начать наступление, белорусское командование предприняло попытку переодеть солдат в рашистские лохмотья. Однако и здесь ничего не получилось.

Тем не менее, долго оставаться в таком положении белорусская армия не может. Либо бойцы возьму инициативу в свои руки и начнут штурм Минска, либо им придется, рано или поздно, начать наступление. В этом случае, их шансы на выживание резко сокращаются, однако остается возможность добровольной сдачи в плен.