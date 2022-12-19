Белорусы в русском капкане

Агрессия путинского режима направлена не только против Украины. Лидер страны-террориста тихим сапом распространяет свою агрессию даже на единственного соседа, единственного союзника – Белоруссию.

Участие лукашенко в преступной политике путина обходится для Белоруссии и ее населения слишком дорого. И чем дальше затягивается этот аншлюс, тем более призрачной для белорусов становится точка невозврата к демократическому обществу.

Несмотря на обнищание собственного народа, белорусский колорад в угоду кремлевскому-террористу идет по верной дороге в экономическую, политическую и военную пропасть.

В следующем году на оборону Белоруссии будет израсходована астрономическая сумма по белорусским меркам — 1,139 млрд. долларов. Это более чем вдвое больше, чем было в 2018 году, когда на военные нужды было выделено около $550 млн. При этом вполне возможно, что сумма еще больше вырастет. Ну а белорусам приходится молчать и терпеть, ожидая, когда вся эта вакханалия закончится.

Но довольны ли белорусы жизнью в русском капкане?

Оппозицию не рассматриваем. На то она и оппозиция, чтобы выступать против.

Рассмотрим силовиков и военных.

Первый. В Беларусь продолжают прибывать российские наемники и на полигонах РБ продолжается постоянная подготовка российских подразделений. Следовательно, Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины, предоставляя территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов.

Но из-за угрозы попасть в российский капкан – втягивание белорусских военных и страны в целом в войну с Украиной, белорусские военные стали выражать недовольство военно-политическим руководством РБ.

«Растет недовольство деятельностью военно-политического руководства Беларуси среди военнослужащих пограничной службы и вооруженных сил этой страны из-за угрозы втягивания республики в войну с Украиной», – говорится в возведении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Относительно ситуации на Волынском и Полесском направлениях, граничащих с РБ, значительные изменения не зафиксированы. Там по-прежнему не выявлены признаки формирования наступательных группировок противника, но белорусские военные взволнованы перспективой воевать против Украины.

Второе. Белорусский диктатор ищет себе постоянные оправдания за то, что не отправил в Украину собственных войск, но предоставил свою территорию для войск оккупанта, которые в начале войны совершили вторжение с территории РБ, а в настоящее время совершают обстрелы Украины. Кроме того, Беларусь продолжает снабжать российские силы техникой, продовольствием, в белорусских госпиталях проходят лечение российские военные, а белорусские морги сохраняют (сжигают) тела издохших российских чудовищ. Таракан лукашенко активно поддерживает террористическую политику путина. Он также утверждает, что пытается «не допустить нападения на Беларусь со стороны Польши, Литвы и Латвии» и не позволить «стрелять в спину россиянам».

Третье. Очевидно, что лукашенко загнал свой народ – в российский капкан, втянув свое государство в войну против Украины, превратив Беларусь в плацдарм для оккупационных сил российской федерации.

Но вместе с тем среди белорусских военных и силовиков есть те, кто не желает топить страну в крови. Есть те, кто без оружия, успешно воюет против преступного режима лукашенко и путина. Среди белорусского общества возникло партизанское и волонтерское движение, работает любительская разведка профессионального уровня.

Также, Украину защищает белорусский полк имени Калиновского. Названы в честь Кастуся Калиновского - одного из лидеров Январского восстания белорусов, поляков, литовцев и украинцев против российской империи в 1863 году, национального героя Беларуси.

«Полк – лицо народа Беларуси. Он показывает Украине, цивилизованному миру, что истинные белорусы стоят за правду, борются против великого зла – режимов Путина и Лукашенко. У нас сверхважная цель – свободная Украина и свободная Беларусь», – отметил командир полка Денис, позывной «Кот».

Руководители полка говорят, им очень важно, чтобы украинцы знали, что есть режим лукашенко и есть белорусский народ против войны, против агрессии.. Они очень надеются, многое делают для этого, чтобы их соотечественники не воевали против украинцев.

Белорусы возможно и освободятся из российского капкана, а вот военно-политическое руководство РБ во главе с лукашенко уже крепко зажато путинскими тисками, которые будут держать их в военный суд, человеческий и Божий.