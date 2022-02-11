Белоруссию втягивают в российско-украинский конфликт

По данным военной разведки стран Запада, на территории Белоруссии сконцентрировалось 30 тыс. личного состава Вооруженных сил РФ. Кроме того, на полигоны приграничных областей РБ с Украиной стянули российские истребители и крылатые ракеты «Искандер», способные поражать цель на расстоянии до 500 км.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что концентрация российских войск на границах Украины беспрецедентна и создает сильнейшую угрозу для Европы за последние 50 лет.

Подчиняясь Путину, Лукашенко втягивает Белоруссию в конфликт, которые становиться международным. Военные эксперты многих стран, в том числе России, говорят о том, что учения в РБ необходимы, чтобы окружить Украину. В тоже время, большинство из них полагает, что реальная война маловероятна. Однако участвуя в нагнетании военной обстановки вместе с Россией, Лукашенко рискует получить очередной пакет международных санкций, что приведет к еще большей миграции белорусов из страны и упадку всего государства.