Белгород атакован

1 апреля, в городе рашистов Белгороде, были слышны взрывы. Взорвана нефтебаза. На видео очевидцев, видно, что база была атакована двумя военными вертолетами, по очертанию сильно напоминающими Ми-24. Летальные машины стоят на вооружении, как Украины, так и агрессора. Тем не менее, мэр Белгорода тут же заявил, что нефтебаза была атакована именно украинскими силами.

В условиях войны это логично. Однако Украина не объявляла войну рашистам. Наша страна ведет оборонительные действия против захватчика исключительно на своей территории. Так как Киев не объявлял войны агрессору, это дало большую мировую поддержку и помощь западных стран. Кроме того, Министерство обороны Украины отрицает причастность к бомбардировке нефтебазы в Белгороде, а Алексей Арестович заявил: “то, что происходит на территории Российской Федерации, проблемы, исключительно Российской Федерации и решать они их должны сами”.

Если это не были украинские силы, то вполне логично предположить, что выполнялась спецоперация ФСБ, как та, которая привела к началу второй чеченской войны. Так как у рашистов не хватает сил, а поводов для всеобщей мобилизации нет, не исключено, что спецслужбы приняли решение нанести урон собственной инфраструктуре, чтобы оправдать мобилизацию в будущем.

Интересно и то, что, несмотря на вопиющий случай, о нем никто не говорит. В первую очередь, это относится к пропагандистам. Ведь если украинские силы нанесли удар по городу их страны, то это сенсация и повод для новых обвинений Украины и нагнетание обстановки с целью мобилизации населения.

Объявление о том, что именно украинские вертолеты прилетели в Белгород и взорвали нефтебазу, поставил пропаганду и власти рашистов в тупик. Официальных заявлений минобороны оккупантов до сих пор не было. Признать, что украинские вертолеты пересекли границу, вылетели с зоны боевых действий, нанесли удар по инфраструктуре крупного города, а затем скрылись – признаться во лжи, что за несколько часов с начала войны ВВС Украины были уничтожены вместе с аэродромами, подтвердить свидетельства коррупции не виданных масштабов в армии и некомпетентность рашистских оборонительных сил ПВО. Опровергнуть – равносильно признанию атаки собственной спецслужбы на город.