19:04 30 июля Киев, Украина

Я не дивуюсь поведінці Вельмишановного Зе після вдалих вихідних за кошт платників податків.

Свіжий, виспаний, енергійний - так описую вигляд гаранта на роликах які виходили цими днями.

Почалось жваве обговорення життєдіяльності у всіх сферах. Медична, фізико культурна, загальноосвітня та інші програми для людей. Буде прорив. І децентралізація, як головний ричаг майбутнього прогресу ("Вєрной дорогой ідьотє таваріщі" вказує ленін) .

"Все інше то вже історія" (прим. автора - цитую головного героя).

Від себе додам: це все що потрібно знати про пресконференцію пана Зе.

Пан Арахамія натомість, розродився перлами, які весь світ сприйме неоднозначно. Але в Україні курс гривні стосовно до долара почав стабілізуватись, гривня сильнішає. Мабуть, наша вигадана спроможність шантажувати увесь світ ядерною зброєю укріпила б курс гривні щодо долара, як паритет "рубля к доллару" при СРСР, а саме за 1 долар давали б 55 копійок.

... і поки пан зе висипався на оновленій державній дачі, а пан арахамія після покурювання кальяну відповідав на запитання журналістів, сам пан єрмак, за короткий період, як керівник офісу президента (прим. автора - все з маленької літери), замінив собою, як міністра закордонних справ, так і найголовнішого посланця посланців відколи апогеєм стало його призначення голови президії конгресу місцевих і регіональних влад.

Озброївшись свіжим диханням, зміїним язиком і безмежним розумом (прим. автора - аж страшно робиться, як дракон), Вельмишановний Зе після прийняття параду 24 серпня на честь Дня Незалежності, буде мати не так багато часу, щоби підготуватись до зустрічі з СОРОК ШОСТИМ ПРЕЗИДЕНТОМ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ ДЖО БАЙДЕНОМ. Вивчати протокол доведеться, бо його не дотримання - це одна з багатьох нетрадиційних традицій "нашого" керманича.

Та запланований газлайтинг від ЗЕ не вдасться.

На мою думку, зустріч 46-огого і 6-го буде асоціацією картини російського художника Василя Пукірева "Неравный брак".

І все вищевказане пусте, бо не має нічого важливішого чим НАШІ ДІТИ і справи, які ми для них робимо. Невеличка довідка для законослухняних громадян:

"Новий корпус ОХМАТДИТ, який почав будуватися при Віктору Андрійовичу Ющенко, був занедбаний і згнивав з унікальною апаратурою для діагностики й лікування онкохворих дітей, та інших тяжких захворювань. Його почали добудовувати після 2014! Зараз він працює і рятує життя дітей!

Особистих коштів сімї Петра Олексійовича Порошенко було вкладено 147 млн грн. А він "барига" ніколи про це і не розповідав. Дякую, Пятому!"

... на останок...

Зеленському від мене та від Самуїла Маршака

на передодні важливої зустрічі:

"В гостях сиди тихенько,

Ведмедику маленький,

Не чванься, усміхайся,

Знайомим всім вклоняйся."

Далі, авжеж, буде....