Я не дивуюсь поведінці Вельмишановного Зе після вдалих вихідних за кошт платників податків.
Свіжий, виспаний, енергійний - так описую вигляд гаранта на роликах які виходили цими днями.
Почалось жваве обговорення життєдіяльності у всіх сферах. Медична, фізико культурна, загальноосвітня та інші програми для людей. Буде прорив. І децентралізація, як головний ричаг майбутнього прогресу ("Вєрной дорогой ідьотє таваріщі" вказує ленін) .
"Все інше то вже історія" (прим. автора - цитую головного героя).
Від себе додам: це все що потрібно знати про пресконференцію пана Зе.
Пан Арахамія натомість, розродився перлами, які весь світ сприйме неоднозначно. Але в Україні курс гривні стосовно до долара почав стабілізуватись, гривня сильнішає. Мабуть, наша вигадана спроможність шантажувати увесь світ ядерною зброєю укріпила б курс гривні щодо долара, як паритет "рубля к доллару" при СРСР, а саме за 1 долар давали б 55 копійок.
... і поки пан зе висипався на оновленій державній дачі, а пан арахамія після покурювання кальяну відповідав на запитання журналістів, сам пан єрмак, за короткий період, як керівник офісу президента (прим. автора - все з маленької літери), замінив собою, як міністра закордонних справ, так і найголовнішого посланця посланців відколи апогеєм стало його призначення голови президії конгресу місцевих і регіональних влад.
Озброївшись свіжим диханням, зміїним язиком і безмежним розумом (прим. автора - аж страшно робиться, як дракон), Вельмишановний Зе після прийняття параду 24 серпня на честь Дня Незалежності, буде мати не так багато часу, щоби підготуватись до зустрічі з СОРОК ШОСТИМ ПРЕЗИДЕНТОМ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ ДЖО БАЙДЕНОМ. Вивчати протокол доведеться, бо його не дотримання - це одна з багатьох нетрадиційних традицій "нашого" керманича.
Та запланований газлайтинг від ЗЕ не вдасться.
На мою думку, зустріч 46-огого і 6-го буде асоціацією картини російського художника Василя Пукірева "Неравный брак".
І все вищевказане пусте, бо не має нічого важливішого чим НАШІ ДІТИ і справи, які ми для них робимо. Невеличка довідка для законослухняних громадян:
"Новий корпус ОХМАТДИТ, який почав будуватися при Віктору Андрійовичу Ющенко, був занедбаний і згнивав з унікальною апаратурою для діагностики й лікування онкохворих дітей, та інших тяжких захворювань. Його почали добудовувати після 2014! Зараз він працює і рятує життя дітей!
Особистих коштів сімї Петра Олексійовича Порошенко було вкладено 147 млн грн. А він "барига" ніколи про це і не розповідав. Дякую, Пятому!"
... на останок...
Зеленському від мене та від Самуїла Маршака
на передодні важливої зустрічі:
"В гостях сиди тихенько,
Ведмедику маленький,
Не чванься, усміхайся,
Знайомим всім вклоняйся."
Далі, авжеж, буде....
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