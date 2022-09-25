Автор законопроекта о мобилизации отказался идти на фронт

Те, кто громче всех призывают убивать и идти на фронт – никогда там не окажутся. Через несколько часов после выступление бункерного деда, россияне массово получили повестки в военкомат. Одновременно с тем, на всех чиновников и политиков были выписаны “отсрочки”.

Вместо того чтобы молча сидеть и продолжать ограничивать свободы своего населения, депутаты без стеснений начали издеваться над народом. Так, автор законопроекта о мобилизации из «Единой России» Дмитрий Вяткин, заявил: “Кажется, что написать заявление и уйти на фронт - это самое лёгкое решение, но за нами и за нашими партиями стоят граждане”. Так он объяснил, почему ни он, ни кто-то другой из правительства не отправится воевать. По крайней мере, пока не закончится граждане за их партиями, а затем и все население России.

На самом деле, это откровенное вытирание ног о свой народ. Всем и так понятно, что никто из действующей власти не отправиться воевать. Но говорить о “легком решение уйти на фронт” и “о тяжелой работе парламентариев” это же верх цинизма. Но россиян, вроде, опять все устраивает. Теперь война коснется каждой семьи в России. “Мобилизация – не хотим, не будем, но пойдет, ведь мы ничего не можем сделать, мы вне политики”.