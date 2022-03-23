Австралия ввела запрет на поставки компонентов для ракет рашистов

Австралия ввела эмбарго на экспорт алюминиевых руд, глиноземов и бокситов рашистам, необходимых для производства ракет. Естественно, агрессор будет искать другие пути добычи необходимых компонентов, но в ближайшее время это значительно усложнит и замедлит производство не только ракет, но и автомобилестроения, авиастроения, легкой и тяжелой промышленности.

С учетов введенных санкций, многие предприятия просто перестанут существовать. Стоит отметить, что страна-агрессор самостоятельно добывает и алюминий, и глиноземы и бокситы. В тоже время, количества собственной добычи не хватит, чтобы обеспечить даже половину потребностей хотя бы в одном из наиболее приоритетных направлений, а это, безусловно, будет “оборонная промышленность”. К тому же, с учетом скорого дефолта, зарплаты рабочим неоткуда будет платить, что приведет к остановке производства, даже с наличием сырья.

Всего через месяц после начала войны, рашисты оказались в небывалой изоляции. После объявления дефолта, прогноз событий превращается в сингулярность. Очевидно лишь одно, страна-агрессор будет нищей и неспособной вести не то, что боевые действия, но и вообще содержать армию. При этом будут вводиться все новые и новые ограничения до тех пор, пока запрещать поставки чего-либо уже не останется.