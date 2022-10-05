Армия россии – армия Попандопуло

Семьи российских солдат криком кричат, что их сыновьям и мужьям не выдают самого необходимого, а жители уже освобожденных украинскими воинами населенных пунктов рассказывают, что у них отбирали обнищавшие оккупанты.

Хотя минобороны страны-оккупанта обязано само обеспечить новобранцев всем необходимым, россияне получают в военкоматах длинные списки того, что нужно взять "в военную командировку". Попросту – купить. Выражение "Родина бросит тебя, сынок" оказалось правдивым и в этом случае. Ну а хочешь жить – изволь раскошелиться.

Списки необходимого немного отличаются в разных регионах рф, но общее одно: придется купить практически все – от аптечек до бронежилета.

Несколько таких списков опубликовал Telegram-канал "Осторожно, новости". По ним хорошо видно, что даже с камуфляжем у российской армии огромная нехватка – раз уж солдату нужно его купить. Не обеспечивают мобилизованных даже элементарными медсредствами: в списках того, что нужно взять с собой, указаны бинты, жгуты для остановки кровотечения при ранении, обезболивающие препараты и таблетки от расстройства кишечника.

Что касается одежды, то, помимо камуфляжа, необходимо купить фактически все: носки, нижнее белье, шапку, перчатки, зимние берцы и т. д. Отдельно "порадовала" мобилизованных перспектива прихватить на войну свой спальный мешок, газовую горелку для приготовления пищи, каремат, матрас и т. п. Минобороны рф, судя по всему, свои расходы по обеспечению солдат полностью переложило на их плечи семей мобилизованых.

Сколько стоит оккупанту собраться на войну

Оружие, понятное дело, за свои кровные купить не получится – потому мобилизованным россиянам придется воевать ржавыми нерабочими автоматами. Такие, например, выдали мобилизованным во Владивостоке, а в придачу – черные мешки для тел сослуживцев (нет, это не шутка – это заботливое российское мо).

Что касается всего остального, то все это теоретически можно приобрести. Правда, за собственные средства.

В россии уже подсчитали стоимость комплекта для мобилизованного на войну в Украине: это минимум 80-100 тысяч рублей (24-30 тыс. грн). Если без амуниции.

Дело в том, что на фоне ажиотажа многие вещи в российском военторге серьезно подскочили в цене: например, бронежилеты – аж в 10 раз. И теперь стоимость брони российского производства (штурмового бронежилета "Лавр-5АК") уже превысила 200 тыс. руб. (60 тыс. грн), но найти его в свободной продаже практически нереально – необходимо делать предзаказ.

Учитывая, что мобилизованных часто забирают уже на следующий день после вручения повестки, выводы налицо. А у перекупщиков на Avito цены вообще космические. Таких денег у многих семей мобилизованных россиян попросту нет. Мать одного из новобранцев из Красноярска и вовсе заявила, что для того, чтобы купить все необходимое, ей нужно продать свои органы. Иначе – никак.

Она обращалась за помощью к депутатам, но ответа ожидаемо не получила. Кто будет тратиться на пушечное мясо?

Две армии – два разных мира

Отвратительное обеспечение мобилизованных россиян стало открытием, судя по всему, только для жителей рф. Украинцы увидели это намного раньше.

"Когда в россии шла скрытая мобилизация, это было не так заметно, теперь же все на виду, и новобранцы сами записывают множество роликов. Но мы и раньше видели, что солдат оккупационной армии бросают в Украину практически без ничего", – рассказал офицер ВСУ.

По его словам, разница в снабжении нашей армии и армии противника – колоссальная: "У нас тоже кое-что покупают, но не в таких масштабах. И давайте учитывать, что, когда россия напала на Украину, только в первые дни воевать отправились десятки тысяч наших добровольцев – им помогали все поголовно. Сейчас экипировке большинства наших воинов позавидует любая армия. Другое дело – мобилизованные в россии. К ним отношение от их командования изначально как к отработанному материалу".

Лекарство от поноса и женские колготки

Нищие российские солдаты поразили жителей временно оккупированных территорий Украины. Речь, конечно, не об "элитных" подразделениях, а о самых обычных.

Пожилой житель поселка вблизи Лимана Донецкой области, который пережил оккупацию, рассказал, с чем ему лично пришлось столкнуться.

Олег Евгеньевич говорит, что российские оккупанты забирали из домов, выехавших вглубь Украины местных жителей практически все, кроме объемной техники.

"Я смотрел раньше видео, как из Киевской области они вывозили даже холодильники и стиральные машинки, но у нас такого не было. Может, потому, что отсюда проблематично переправить такой груз в россию – не знаю. В нашем же поселке русские перерывали жилье как опытные домушники", – говорит мужчина.

По его словам, искали в первую очередь деньги, лекарства, еду и одежду: "Жаловались, что у них нет даже самых элементарных лекарств – например, от расстройства желудка и кишечника. И удивлялись, что практически в каждом доме украинцев есть хорошая аптечка – потому выгребали все подчистую. Еду забирали всю из подвалов, особенно консервацию. Между собой жаловались, что привезенные ими в банках щи есть просто невозможно – будто корм для свиней".

Украинец, переживший нашествие "саранчи", также был удивлен, что российские солдаты забирали даже такие мелочи, как обычные расчески и женские колготки.

"Что им делать с колготками? Ума не приложу. Такой стыд", – удивляется мужчина. Также, по его словам, некоторые оккупанты (из еще не потерявших остатки совести) не отбирали, а "просили поделиться" теплыми вещами и лекарствами.

Все эти факты говорят об одном: после того как ряды мобилизованных в первую волну россиян основательно поредеют, с обеспечением следующих будет еще хуже. Тем более что военные расходы страны-агрессора в 2023 году сокращаются на треть.

В рф уже зло шутят, что развязанная путиным война на самом деле является "СВО по демилитаризации россии". Трудно спорить, да и незачем.