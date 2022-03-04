Армия оккупантов израсходовала весь боекомплект

Сейчас идет доукомплектование снарядами артиллерии окупантов, которая находится на территории страны агрессора.

Это свидетельствует о том, что план Гитлера 2.0 провалился. Его необдуманные террористические действия привели к гибели сотен гражданских лиц в прифронтовых городах и селах Украины. Из военных округов рашистов стягивается все, что осталось, однако резервы пополнять больше неоткуда.

После введения сокрушительных санкций, страна агрессор не может создавать новые боеприпасы как раньше. Для реорганизации производства необходимо налаживать новые связи за границей, а это процесс не одного месяца. Остается только ждать, когда ближайшее окружение главного рашиста поймет, что война для них проиграна, а ликвидация террориста №1 в мире, позволит им возобновить функционирование страны в обычном режиме.