Аплодисменты, переходящие в бурные овации. Послание Зеленского Раде

Если из 50-ти минутного выступления президента Зеленского, где последний заплетающимся языком, с многочисленными оговорками перечисляет глобальные «победы» страны под его руководством, вычесть бурные овации людей в футболках, то останется всего ничего. Отчего же при минимальных успехах такая восторженная реакция? Да все просто, «Слуги» отлично понимают, что стул под Зеленским очень шатается и если народ действительно задумает переворот, то все они, оторванные от своих хлебных кормушек, будут вынуждены искать убежища от народного гнева, который сыт по горло насквозь лживыми заявлениями власть имущих.

Оговорочкой по Фрейду звучит заявление Зеленского о возможности детей «купить себе жизнь», а пока давайте узаконим двойное гражданство для таких деятелей как Супрун, чтобы добили нашу медицину окончательно. Свои пять копеек в уничтожение людей захотела внести и Галина Третьякова - известная своими кровожадными высказываниями и радостью относительно гибели народного депутата Антона Полякова. Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики «слуга» Третьякова, уже год как разработала законопроект «О праве на достойную смерть (эвтаназию)», наверное права на достойную жизнь украинцы так и не дождутся, ведь правители работают только над сокращением населения, что уже отметили в ООН. 35 миллионов к 2050 году, что ж, ООН оптимисты.

Анализ специалистов ООН подтверждает, что население Украины уменьшается одним из самых быстрых темпов в мире, а самым скребущим душу фактом является то, что более половины от умерших в возрасте до 65 лет можно было спасти, но этого не было сделано, ведь власти заняты празднованиями дней рождений в госрезиденциях за госсчет, а что, ведь имеют полное право, они же ЛЮДИ, а не «особи», особи не имеют права даже на справедливый суд, их обвешивают санкциями просто по решению СНБО.

Еще очень важная сфера деятельности повышение налогов, что с 1 января 2022 года и произойдет. Простых граждан конечно тоже касается: вводится 18% налог на продажу собственной сельхозпродукции, налог на земельный участок и налог на доход от продажи недвижимости, все деньги очевидно необходимо пустить на ремонт президентского самолета, чтоб не пришлось задействовать вертолеты ГСЧС снова. Но это все лирические отступления, об этом на бенефисе 1 декабря не было ни слова. Пересохшими губами Владимир Александрович держал мажорный тон и купался в овациях.

Очень фальшиво прозвучали слова Зеленского о самой сильной армии мира, думаю многие связали эту неприкрытую лесть с желанием сгладить резкие необдуманные слова об «аферисте и авантюристе» Василие Бурбе, тогда многие расценили заявления президента как презрение к вооруженным силам в целом. И сейчас заискивающая елейная песня о храбрых и непобедимых воинах готовых дать отпор всему и вся выглядит попыткой реабилитироваться перед служивыми и заручиться их поддержкой.

Государственный переворот, как мы все видим, не произошел, да и планировался ли, сильно сомневаюсь, но анонс такого события без внимания конечно не остался и наверняка вынудил иностранных инвесторов окончательно передумать вкладывать деньги в украинскую экономику. Керсти Кальюлайд еще в бытность свою президентом Эстонии открыто заявляла, что не советует эстонскому бизнесу вкладываться в Украину, слишком большой риск потерять инвестиции из-за тотальной коррупции и неработающих судов.

Несмотря на все провалы за 2,5 года практически неограниченной власти, ближайшее окружение Зеленского старательно убеждает президента в его гениальности и он похоже верит. Аплодисменты заглушали крики «ганьба» так качественно, что Зеленский вжился в роль успешного политика и даже аплодировал себе сам. Как говорят на востоке: сколько ни говори халва, во рту слаще не станет, так что все мы скоро прочувствуем результаты бесхозяйственной деятельности временщиков у власти, к сожалению на собственном горбе.