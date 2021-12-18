Антивакцинаторы в Украине – кураторы в России

В пресс-службе СБУ объявили о задержании группы лиц, которые собирались совершить государственный переворот: “В распоряжении СБУ есть безоговорочные доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в частности переписка, в ходе которой злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватывать власть в соответствующих регионах. Затем они собирались создать на территории Украины “территориальные громады” с “собственной милицией” и “экономикой””.

Группа террористов действовала в нескольких регионах Украины. Именно оттуда должна была начаться смена власти. При этом захват администраций города должен был происходить насильственно, с использованием оружия.

Эти люди являлись антивакцинаторами и делали целенаправленные вбросы информации о негативных качествах вакцины, убеждали в этом украинцев. Эта информация должна была сыграть основную роль, чтобы заручиться поддержкой среди местно населения. Лидеру антивакцинаторов, гражданину РФ, выдвинуто подозрение по статье 109 Уголовного кодекса Украины - Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти.

Ранее уже было известно о том, что люди, поддерживающие антивакцинаторное движения, подвергаются информационным атакам со стороны России, дестабилизации государства. Однако о конечной цели такого мероприятия известно не было.