17:38 30 Сентябрь Киев, Украина

Антикоррупционные структуры Украины работают избирательно, зачастую выполняя функцию инструмента для сведения счетов с неугодными.

Так считает председатель ОО «Антирейдерский центр» Дмитрий Йовдий

"К сожалению, антикоррупционные органы, как и ранее, не выполняют свою главную функцию - борьбу с коррупцией. Как и при предыдущей власти, эти структуры работают избирательно, а зачастую и вовсе выполняя функцию инструмента сведения счетов с неугодными.



Тут вопрос исключительно политической воли. Ведь рядовые сотрудники, следствие, детективы могут качественно выполнять свою работу, документировать преступления, собирать доказательную базу, в то время как руководитель ведомства (часто выполняя чьи-то указания) может не дать ход, а то и вовсе слить дело.



В этом контексте дело о коррупции нардепа Юрченка (нардеп фракции "Слуга народа" Александр Юрченко, подозреваемый в причастности к коррупционной схеме и получении взятки, недавно выше из-под стражи под залог – ред.) дошло до уведомления о подозрении исключительно благодаря сильному общественному резонансу и негативу в преддверии местных выборов. А не потому, что власть реально борется с коррупцией"