Аннексия – не повод удерживать территорию

21:47 24 октября Киев, Украина

Очевидно, что аннексия украинских городов нужна была Путину для очередного запугивания Запада, Киева и сдерживания дальнейшего наступления ВСУ, с целью накопить силы и стабилизировать фронт.

Тем не менее, кроме как на зомбированное население в России, это событие никак не повлияло на дальнейшую деоккупацию Украины. Отвоевав значительную часть северных территорий, украинские защитники начали наступление на Херсонском направлении.

О том, как происходить деоккупация южных земель, может говорить реакция херсонских коллаборантов, которые на следующий же день после подписания Путиным “туалетной бумаги” о “присоединении Херсонской области к России”, начали просить их эвакуировать.

По информации Главного управления разведки Украины, всех коллаборантов уже переместили в Крым, откуда они продолжили успокаивать свою Z-публику и говорить – “паники нет”. Конечно, теперь эти существа могут временно перестать паниковать, ведь перед тем, как прийти в Крым, ВСУ должны освободить сперва Херсон, Мелитополь и города на азовском берегу. Поэтому, у них есть время передохнуть.

Так или иначе, реакция гауляйтеров свидетельствует об успехах украинских защитников лучше любых официальных данных от Генштаба. Наступление ВСУ продолжается, а значит, рано или поздно, Украина будет освобождена от кремлевской нечисти, и каждый сподвижник путинского режима будет наказан. Ну а пока – “паники нет”.