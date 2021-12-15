Анкара обвиняет Грецию в разжигании "антитурецких" настроений в обществе

В мире не прекращаются споры по поводу перехода собора Святой Софии из христианского в мусульманский объект. После того, как по этому вопросу с жесткой критикой выступила Греция, Анкара ответила заявлением. МИД Турции обвинил Грецию в том, что подобные высказывания провоцируют в обществе антитурецкие настроения.

Об этом заявлении сообщили сегодня в пресс-центре МИД Турции.

"Греция - единственная европейская страна, чье давление на мусульманское турецкое меньшинство в этой стране прописано в решениях ЕСПЧ, которая закрывает глаза на снос исторических мечетей на своей территории и не имеет мечетей в столице", - говорит представитель МИД Турции Хами Аксой.

Святая София остается открытой для всех, а ее превращение в мечеть не противоречащей положениям о защите исторического наследия, добавил Аксой.

"Открытие Святой Софии для поклонения соответствует требованиям Конвенции об охране культурного и природного наследия ЮНЕСКО 1972 года", - подчеркнул представитель турецкой стороны.

Кроме того, в Анкаре осудили инцидент с сожжением турецкого флага в Греции и убеждены, что заявления Греции свидетельствуют о безрезультатных попытках проснуться от византийской мечты, от которой не удается избавиться 567 лет.

Напомним, что ранее в Святой Софии прошел первый за 86 лет намаз. Президент Турции Реджеп Эрдоган подчеркнул, что Айя-София была превращена в мечеть не из церкви, а из музея.

В связи с этим в Греции объявили траур. В православных храмах в Греции объявили траур - по всей стране прозвенел траурный звон и были проведены траурные церковные службы.