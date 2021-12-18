12:37 27 Март Киев, Украина

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге в городском культурном центре «Этажи» на аниме -фестивале задержали около 20 подростков в возрасте 12-18 лет. По словам матери одной из задержанных девочек, во время захода в подростков подошла незнакомая женщина, предложила сфотографироваться с радужным флагом. Затем появились полицейские задержали всех участников группового фото и в отделении полиции из подростков и их родителей хотели собрать объяснения об участии в «ЛГБТ-западе». Вот такая простая история. Неизвестная женщина (или сотрудник полиции?) Провоцирует несовершеннолетних подростков сфотографироваться у колоритного флага. Их забирает полиция и пытается сфабриковать дело об участии в «ЛГБТ-западе». Но ЛГБТ не является ни «нежелательной организацией», ни «иностранным агентом» в России! Подростков отпустили, но осадок остался ...



Крестовый поход петербургских правоохранителей против аниме начался еще с конца прошлого года. Тогда правоохранительная система через суды начала добиваться блокирования некоторых японских мультиков. В частности, по иску прокурора Колпинського района, была запрещена культовая лента «Тетрадь смерти». На заседание пригласили экспертов, которые пришли к выводу, что аниме делает из детей педофилов, психопатов и самоубийц. Были заблокированы ссылки на ряд весьма популярных среди молодежи мультфильмов в жанре аниме. В этом году список серьезно расширился. А теперь, пожалуй, полиция перешла на новый уровень борьбы с аниме, теперь она борется с его яркими поклонниками, которые избираются по аниме-косплей.



В Петербурге, пожалуй, услышали призывы Кремля заняться молодежью и сделали с точностью до наоборот, вместо работы с подрастающим поколением, устроили травлю на самую популярную молодежную субкультуру. Аниме и культура вокруг нее слишком популярна, чтобы ее просто запретить, к тому же попытки это сделать могут вызвать волну возмущения в первую очередь среди молодежи, которая, как показали протесты в поддержку Алексея Навального, и так в большинстве своем симпатизирует оппозиции.



В год выборов на ровном месте власть Кремля наживает себе врагов. Одно дело воевать с оппозиционерами, борьбу с которыми поддерживает часть электората, а другое дело - настраивать против себя родителей несовершеннолетних детей, мирно собирались обсуждать мультики в культурном центре. Это - не борьба с террористами. Это - не борьба с оппозиционерами. Это - не трудные подростки. Это - не наркоманы. Это - превращение относительно лояльного электората в нелояльный электорат. И теперь на лояльность родителей подростков к власти вряд ли стоит рассчитывать в день выборов. Иными словами, бессмысленное снижение рейтинга на ровном месте. Этот процесс уже становится трендом путинской России. Ни на какие конструктивные действия эта власть может. Своими неуклюжими действиями накануне выборов она провоцирует на возмущение целый пласт молодежи по всей стране. Причем большинство ее пока аполитична. Глупо так поступать со стороны властей. Это только добавляет в копилку оппозиции новый электорат.



Эта история - одна из многих историй современной путинской России с категории «сдуру можно и хвост сломать». Еще одно событие недавно произошло в Иркутской области. Администрация города Усть-Кут отозвала разрешение на проведение в городе «Всемирной ночи тротуарной астрономии-2021». Эта «Ночь» должна была пройти вечером 21 марта в 14 населенных пунктах Иркутской области и Забайкальского края. По словам организаторов, власть ссылалась на «давление местного ФСБ»: якобы, есть опасения, что на мероприятии будут раздаваться «агитационные» материалы. Наверное, в местный ФСБ пришло сообщение о несанкционированном митинге, который в эту ночь будет проводить оппозиция в Усть-Куте и руководствоваться он будет из космоса?



Неадекватные действия властей России по отношению к своему электорату только приближают закономерный для современного Кремля результат. Несостоятельность власти заниматься проблемами собственного населения и игнорирование ею запросов современного общества в конце концов приведет к смене власти на более демократичную и лояльную к собственному народу.