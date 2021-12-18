Андрей Смолий требует обнародовать разговор Путина с Зеленским

16:05 28 Июль Киев, Украина

Вопрос о чем говорил Владимир Зеленский с президентом Рф Владимиром Путиным вдруг стал интересовать определенных граждан. Произошло это почему-то после того, как были обнародованы пленки Деркача с записью телефонных разговоров Порошенко с российским лидером.

Петиция с соответствующим требованием была опубликована на сайте президента неким Андреем Смолием, о котором, кроме фамилии и имени пока ничего не известно.

Автор требует опубликовать телефонный разговор Зеленского и Путина за 26 июля 2020 года.

«Учитывая разную подачу официальной информации со стороны Офиса Президента Украины и стороны Администрации президента РФ, в части вопроса по освобождению заложников Кремля, находящихся на территории ОРДЛО и урегулирования «внутриукраинского кризиса», как отметила сторона государства-агрессора, украинское общество интересует реальное положение вещей и реальный предмет разговора президентов Зеленского и Путина», – пишет автор петиции.

Он отметил, что большое беспокойство вызывают озвученные с украинской стороны вопросы, по Конституции Украины, децентрализации, законодательства о выборах в органы местного самоуправления и так называемый особый статус, который вообще не может быть предметом обсуждения с президентом государства-агрессора, так как он является сугубо внутриукраинским вопросам.

«Важно опубликовать стенограмму/запись разговора для снятия напряжения в обществе, особенно в контексте очередного «перемирия» на Донбассе, которое вызывает много вопросов среди украинских граждан и военных», – говорится в тексте петиции.

Чтобы президент рассмотрел и ответил на петицию, ее должны подписать 25 тысяч граждан. Сейчас петицию подписали 1038 человек