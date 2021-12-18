Андрей Смолий требует обнародовать разговор Путина с Зеленским

Вопрос о чем говорил Владимир Зеленский с президентом Рф Владимиром Путиным вдруг стал интересовать определенных граждан. Произошло это почему-то после того, как были обнародованы пленки Деркача с записью телефонных разговоров Порошенко с российским лидером.
Петиция с соответствующим требованием была опубликована на сайте президента неким Андреем Смолием, о котором, кроме фамилии и имени пока ничего не известно.
Автор требует опубликовать телефонный разговор Зеленского и Путина за 26 июля 2020 года.
Он отметил, что большое беспокойство вызывают озвученные с украинской стороны вопросы, по Конституции Украины, децентрализации, законодательства о выборах в органы местного самоуправления и так называемый особый статус, который вообще не может быть предметом обсуждения с президентом государства-агрессора, так как он является сугубо внутриукраинским вопросам.
Чтобы президент рассмотрел и ответил на петицию, ее должны подписать 25 тысяч граждан. Сейчас петицию подписали 1038 человек
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