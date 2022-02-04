Андрей Ермак категорически против повышения расходов на Офис Президента

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак выразил свою точку зрения по поводу распределения госбюджета на следующий год. Вот, что он написал на своей странице в соцсетях:

"Теперь по существу. Неделю идут активные дискуссии по проекту государственного бюджета на следующий год. Скажу о том, что поразило больше всего.

Это крайне безответственные попытки отдельных политиков пиариться, требуя сократить статьи бюджета, предусматривающие увеличение возможностей для защиты государства.

Чиновники запланировали рост расходов на сектор обороны и безопасности. Плюс почти 21 млрд гривен. Всего предусмотрено 267 млрд, это рекордный максимум за годы независимости.

Действительно, в этих расходах есть что-то странное: хотя и незначительное по сравнению с общей суммой в 117 млрд гривен, но этически сомнительное сокращение расходов на Министерство обороны на 0,11%, или на 127 млн гривен. Однако другие показатели в проекте госбюджета вполне оправданы. Добавляется в следующем году Службе внешней разведки, Главному управлению разведки Министерства обороны, Службе безопасности. Плюс 10,8% будет у наших пограничников.

Разве все они не важны с точки зрения защиты нашей государственности? Важны.

Разве в предыдущие годы они получали столько, сколько было необходимо?

Нет, к сожалению.

Гибридная агрессия всегда комплексная. Чтобы остановить ее, нужно привлекать не только привычную военную силу, но и весь арсенал безопасности, который выполняет не меньше задач, чем наши ребята в армии.

Если посмотрим на расходы в России на безопасность, а, следовательно, и на возможные угрозы для Украины, то увидим там отсутствие любой экономии. Это значит, что Украина должна выравнивать свои возможности защищаться.

Сектор обороны и безопасности - целостный, в нем каждый элемент имеет свое значение для защиты государственности. Поэтому не могут быть в интересах Украины призывы сократить расходы на этот сектор или на его часть.

Разведка и Служба безопасности вместе с Вооруженными силами обеспечивают нашу самостоятельность, давая возможность дипломатам искать путь к миру.

Особый вопрос - Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В проекте госбюджета предусмотрено увеличение расходов и на ДСНС. Наводнения и лесные пожары в этом году должны были убедить всех украинских политиков, даже самых популистов, в том, что нельзя экономить на спасателях. Но почему-то это вызывает критику, поскольку управление ДСНС осуществляется через систему Министерства внутренних дел, и поэтому удобно манипулировать в телеэфире, что и эти деньги идут на МВД.

А тушение пожаров вблизи линии разграничения в Донбассе? Это также попробуете отделить от задачи защищать наших людей?

Хочу призвать всех украинских политиков не перебарщивать с пиаром, дискутируя о бюджетных расходах на оборону и безопасность.

Попробуйте найти себе что-то другое, не важное для защиты государственности и мирной жизни, чтобы заработать предвыборные баллы.

И напоследок.

Считаю недопустимым увеличение непроизводительных расходов на содержание органов власти в период экономического кризиса. Все расходы должны быть хорошо обоснованными и настоятельно необходимым. В частности, расходы на Офис Президента будут сокращены в процессе разработки законопроекта в парламенте"