Анализ результатов переговоров ТКГ

18:10 24 Июль Киев, Украина

По мнению политолога Андрея Горбенко, не стоит смотреть слишком оптимистично на "прорыв" в переговорах ТКГ . Позитивного результата не будет до тех пора, пока не изменится расстановка сил



Прорыв минского процесса заключается в том, что ТКГ вернулась к приоритету - условия безопасности на Прорыв минского процесса заключается в том, что ТКГ вернулась к приоритету - условия безопасности на Донбассе . До этого существовал нарратив - сначала политические соглашение, а потом другое, заявил вице-премьер-министр, министр реинтеграции Алексей Резников.

Андрей Горбенко не считает результаты переговоров ТКГ успешными.

«Надеяться на договоренности с россиянами – не самая лучшая практика. Впереди август – август для России будет критическим временем для начала возможных боевых действий, поэтому оптимистично смотреть не стоит. Тем более, что прекращение огня не первое и не последнее, скорее всего. Это случалось множество раз уже. Более того, по последним событиям мы видим, что террористы ведут себя не гуманно, так сказать. Поэтому, я бы не стал говорить о том, что последние переговоры ТКГ можно называть каким-то прорывом. Реальный прорыв может произойти после каких-то военных подвижек с любой стороны», - сказал Горбенко.

Горбенко отметил, что Офису президента необходимо показать успехи, поэтому очередное прекращение огня представляется, как переломный момент переговоров.

«Ничего в расстановке сил не поменялось, поэтому ничего не может измениться в дипломатическом плане. Для того, чтобы россияне отказались от своих интересов, а на Донбассе они преследуют свои интересы, должно произойти что-то очень радикальное или внутри Украины или внутри России. Ничего такого не произошло», - отметил эксперт.

По мнению Горбенко, и Минский формат и «нормандские встречи» не способны произвести решений по урегулированию без изменений в зоне конфликта. Единственный плюс форматов, говорит эксперт, это периодическое освобождение заложников.