Аналитики подтверждают стремление Путина продолжать войну в 2023 году

19:23 05 ноября Киев, Украина

По мнению аналитиков из Института изучения войны, кровавый диктатор Кремля не собирается прекращать боевые действия в Украине. Мобилизация и непрекращающиеся обстрелы мирных украинских городов это подтверждают.

Для бункерного ничтожества, начатая им война вопрос жизни и смерти. Он пошел ва-банк и в случае проигрыша, Путину придет конец. Поэтому, пока в России будут оставаться люди, война продолжится, несмотря на успехи ВСУ. Более того, Путин не подпишет капитуляцию даже в том случае, если украинские воины деоккупируют всю временно захваченную территорию и начнут “освобождать” российские области для создания буферной зоны.

Подготовка к “тотальной мобилизации” уже началась. Соловьев, в своей пропагандистской передаче, предложил “поставить под ружье 10-15 млн человек”. Это все трудоспособные население мужчин в России. Очевидно, что вскоре все “300 тысяч” мобилизованных будут уничтожены либо ранены в Украине и начнется “донабор” или что-то вроде этого.

Вряд ли стоит рассчитывать на революцию россиян. Время показало, что этот народ не в силах создать хоть сколь-нибудь действенный протест. Поэтому, украинцам придется самостоятельно разбираться с Путиным, его армией, а Западу с российскими элитами. Несмотря на желание Путина продолжать войну до последнего россиянина, экономика РФ не выдержит раньше, чем в стране закончится пушечное мясо. Да и Путин “закончится” быстрее.