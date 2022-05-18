Американский обыватель подустал от внешней политики США относительно Украины

Британское издание Daily Express опубликовало итоги социологического опроса, проведенного Институтом демократии, посвященного все увеличивающейся финансовой помощи Украине со стороны США в условиях жесточайшего экономического кризиса.

В свете последних событий с явной пробуксовкой анонсированной помощи от США в 40 миллиардов долларов, многим интересно, чью точку зрения выражает сенатор-республиканец Рэнд Пол и что по этому поводу думает сам американский народ.

В результате соцопроса выяснились неприятные подробности о том, что 53% американцев считают, что санкции против режима Путина провалились, поскольку наносят больший ущерб самим США, а приоритетом правительства должно стать купирование кризиса стоимости жизни для простого американского народа.

Это крайне тревожный сигнал в преддверии выборов в Палату представителей США, которые запланированы на 8 ноября 2022 года. Результаты опроса показывают, что избиратели готовы поддержать республиканцев с большим перевесом.

Низкий рейтинг президента США Джо Байдена коррелирует с результатами оценки его внешней политики, которая сильно просела еще после спешного вывода войск из Афганистана и похоже получила еще один удар в связи с неправильной, по мнению американцев, политики в отношении Украины и России.

Уже второй месяц подряд опросы констатируют, что 53% респондентов считают, что с поста нужно уйти Байдену, а не Путину и только 38% считают, что глава США правильно действует в условиях украинского кризиса.

Суть в том, что американский народ вообще не считает Россию первостепенной угрозой, ставя ее только на 4-е место, после Китая, так думают 42%, Ирана и Северной Кореи.

63% опрошенных считают что Трамп легко победит на выборах в 2024 году, а Байдену грозит импичмент из-за тянущегося коррупционного флера связанного с деятельностью его сына Хантера в Украине.

Наверное самым неутешительным выводом проведенного опроса является то, что 43% выразили согласие с «проигрышем» Украины, если это позволит преодолеть кризис уровня жизни в Америке и сдержать стремительный рост цен на топливо. Вместе с тем, что американцам по прежнему не нравятся действия России и лично Путин, становится понятно, что они не готовы жертвовать собственным комфортом ради победы демократии в далекой Украине, когда на собственных автозаправочных станциях творится адский треш.

Анонсированный Байденом крах режима Путина вместе с его рублем и экономикой за два месяца не произошел, цены на топливо в США и западных странах постоянно поднимаются и похоже санкции только усиливают процесс. Поэтому у потребителя возникает вполне закономерный вопрос – почему мы платим цену (рост цен на все) и не получаем обещанного (крах России)?

Согласие на «проигрыш» Украины связано еще и с тем, что американцы уверены - Украина не способна победить самостоятельно, без американской пехоты, а это значит что есть крайне нежелательная перспектива направления военнослужащих ВС США в зону конфликта.

Таким образом простые американцы не готовы платить за провозглашенное главой Пентагона Ллойдом Остином ослабление военного потенциала России из своего кармана, а про защиту украинского суверенитета, торжество демократии и сохранение территориальной целостности – как о целях США в Украине, уже давно никто не говорит.