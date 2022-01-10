Американских кораблей в Черном море не будет

Как надоело лживое словоблудие о поддержке Украины со стороны европейских стран, да и США тоже. Новая американская администрация под руководством Джо Байдена, на которого наша страна возлагала большие надежды, их не оправдали. Из-за океана летят только пустые слова. По членству в НАТО – ноль, да ладно вам, ну мы же с вами знаем, что решает там не Столтенберг. По членству в ЕС – ноль. Еще есть люди, которые думают, что страна с населением в 2-3 миллиона имеет равные права с Францией или Германией, а может кто-то не знает откуда дует демократический океанский бриз, или лучше сказать заокеанский, чтобы не возникла иллюзия о самостоятельности и независимости Европы??

13 апреля состоялся телефонный разговор Байдена с Путиным, причем инициативу высказал именно президент США. Можно, конечно, сказать, что Америка делает все, чтобы договориться с агрессивной Россией мирным путем, но последовавшее после этого решение не отправлять военные корабли США в Черное море говорит об обратном. То, как была подана информация заставляет опустить глаза и вспомнить толкование термина «испанский стыд» - когда крупно «лажает» кто-то другой, а стыдно тебе.

Поясню. Америка, как то и предписывает Конвенция Монтрё, за две недели уведомила Анкару о проходе через турецкие проливы двух военных кораблей Donald Cook и Roosevelt, которые уже прошли Гибралтар и вошли в Средиземное море. «Это четкий сигнал для России по ситуации на востоке страны», неоднократно звучало со всех трибун в Украине. Да и сами Соединенные штаты позиционировали нахождение своих военных кораблей в Черном море как поддержку Киева. Сколько было радостных воплей, Америка с нами, Америка нас поддерживает!

То, что последовало потом, а именно: «в Черное море корабли не пойдут и даже намерения такого не имели», а турецкая сторона «неправильно их поняла» даже холодным душем не назвать. Нас тупо предали те, на кого мы рассчитывали. Создается впечатление, что эскалация в Донбассе искусственно создавалась для того, чтобы проверить как далеко готова зайти Россия. «США, держитесь подальше от Крыма и нашего черноморского побережья!», в традиционно недипломатической манере ответил российский МИД в лице замминистра Рябкова… и корабли развернулись.

Президент США Джо Байден «ДОЛЖЕН сделать больше», «больше оружия, больше денег», «больше», «больше» дайте больше, истерил Зеленский в интервью журналистам CNN. Нам наглядно показали, что президент США никому….ничего….не должен.

Не исключено, что это была одна из последних возможностей кораблям США попасть в черноморскую акваторию, ведь 24 апреля 2021 года в 106 годовщину армянской резни, президент Джо Байден признал геноцид армян со стороны Османской империи. Возмущение Эрдогана не поддавалось описанию. Теперь войти в Черное море военным кораблям США будет значительно труднее, ведь Турция может в любой момент выйти из Конвенции Монтрё от 1936 года. Ранее Эрдоган эту возможность косвенно подтвердил, когда заявил, что не выйдет из Конвенции, но лишь только до строительства канала «Стамбул», который должен соединить Черное и Мраморное море. Если самый амбициозный проект Эрдогана будет осуществлен, а к этому прилагает усилия сам президент Турции, Конвенция утратит свое значение и нечерноморским государствам нужно будет как-то мотивировать руководство Турции, чтобы получить разрешение на проход через турецкие проливы.

Не нужно говорить, что обвинения в геноциде армян Турцией категорически отвергаются, и факт его признания Соединенными штатами еще больше увеличил напряженность между государствами.

Какие рычаги будет вынужден использовать Вашингтон чтобы надавить на Турцию и ее своевольного султана, или на какие уступки пойдет, в случае необходимости войти в Черное море, мы скоро узнаем. Но обиделся Эрдоган крепко и еще больше окреп в стремлении осуществить проект «Стамбул».