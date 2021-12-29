Американские Джавелины на страже границы

Впервые на Донбассе провели боевые стрельбы из Джавелинов. К счастью, стрельбы проходили на полигоне в рамках тренировки. Тем не менее, все боевые расчеты обучены пользованию ракетного комплекса и в случае атаки со стороны противника будут готовы его эффективно применить. На данный момент украинская армия имеет на вооружении 100 установок Джавелин и 500 зарядов к ним.

Ракетный комплекс отличается высокой маневренностью и простотой в использовании. После пуска ракеты, снаряд может наводится на цель самостоятельно, что ускоряет процесс перемещения бойца, перезарядку. Джавели способен поражать танк на расстоянии до 5 км.

В случае масштабного нападения России, высока вероятность того, что все 500 снарядов найдут свои цели. Эти ракетные комплексы уже заставляют бояться русских танкистов, о чем говорят истерические заявления пропагандистов на федеральных телеканалах. Джавелины, в первую очередь, являются одним из факторов сдерживания боевиков Донбасса и российских регулярных войск от применения тяжелого вооружения против бойцов ВСУ.