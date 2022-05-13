Американцы озаботились судьбой поставляемого оружия и начали считать деньги

По мнению министра обороны США Ллойда Остина, самым эффективным вооружением из уже переданного Украине являются переносные противотанковые ракетные комплексы «Джавелин».

По данным главы объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли, на сегодняшний день Украине передано 60 тысяч единиц противотанкового оружия и 25 тысяч единиц противовоздушного оружия. Из них США поставлено 7 тысяч «Джавелинов», Великобританией – около 1 тысячи ракетных комплексов «Энлоу».

Передавая горы вооружения американцы все чаще высказывают обеспокоенность его дальнейшей судьбой, ведь по их собственным утверждениям, отследить его движение после пересечения польской границы нет никакой возможности. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтверждает, что ВС Украины забирают грузовики с оружием в Польше, а дальше распоряжаются им по своему усмотрению, не отчитываясь в какие подразделения оно поступило.

Самым неприятным фактом является попадание современного вооружения и нередко техники в руки противника. Озабоченность судьбой передаваемого оружия высказывал Ллойд Остин еще в ходе визита в Киев 24 апреля и снова вернулся к этой теме уже в мае. 12 мая Остин, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса, заявил, что США требуют от властей Украины жесткого контроля за переданным вооружением и еженедельно обращают на это внимание министра обороны Алексея Резникова.

Несмотря на трудности с контролем судьбы «Джавелинов» после пересечения ими украинской границы, правительство США решило сделать ставку именно на них. Однако опасения Пентагона вполне обоснованы, в самом нежелательном случае, очень мобильное и очень компактное оружие типа «Джавелин» или «Энлоу» попадет на черный рынок, а оттуда в руки террористов, взявших на прицел гражданский самолет, кто будет за это отвечать?

Но воруют не только оружие, ведь деньги освоить гораздо проще. Именно по этой причине Сенат США не поддержал выделение Украине 40 млрд долларов дополнительной помощи из-за сенатора-республиканца Рэнда Пола, который заблокировал законопроект. Его предложение об учреждении надзорного органа, по примеру Афганистана, который бы контролировал распределение средств, отклонили. По его мнению, власти Америки не могут себе позволить «спасать Украину ценой обрушения экономики США».

Быть «арсеналом демократии» как выразился президент США Джо Байден, получать рабочие места и заказы для оружейных предприятий – хорошо, но не достаточно чтобы удержать на плаву американскую экономику, поэтому американцы начинают считать деньги и все настойчивее требуют отчета за предоставленное вооружение.