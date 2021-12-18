АМЕРИКАНЦЫ НА ВОЙНЕ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ ИЛИ ПОЧЕМУ РОССИЯ УЖЕ НЕ СМОЖЕТ ЛЕГКО ЗАХВАТИТЬ УКРАИНУ

Факты вещь упрямая. Это аксиома. Поэтому, несмотря на попытки «рупоров Кремля» дискредитировать взаимоотношения Украины со стратегическими союзниками по НАТО, последние только наращивают военно-техническую помощь, в том числе направляя существенные усилия на укрепления Военно-морских сил Украины.

В этом контексте следует напомнить, что 06 декабря прибывшие из США новые патрульные катера типа Island "Сумы" и "Фастов" торжественно приняли в состав ВМС Украины. Церемония состоялась на в рамках торжеств, посвящённых 30-летию Вооружённых сил,

"Украине не нужны на войне против агрессии России боевые подразделения мировых держав – только современное оружие и помощь в модернизации тех вооружений, которые уже есть в наличии у ВСУ", - заявил министр обороны Алексей Резников заявил в интервью CNN.

В то же время, недавно стали известно, что проект бюджета США на 2022 год предусматривает выделение $300 миллионов долларов на оказание поддержки Украине, включая $75 миллионов на летальное вооружение.

Этот факт сам по себе является убедительным сигналом о приверженности США делу безопасности Украины.

Не менее важна поддержка стратегических союзников и на дипломатическом фронте. Вчера Путин на видеоконференции со своим американским коллегой Президентом США Джо Байденом получил отказ в ответ на требование о гарантиях невступления Украины в НАТО.

Об этом заявил советник президента безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме по завершении переговоров.

Ранее Кремль официально признал, что на переговорах с американским коллегой Путин вновь потребовал не принимать Украину и других соседей РФ в Альянс, подчеркнув именно украинский вопрос. В Кремле не уточнили, какой ответ дал Байден.

"Но я могу сказать чётко и прямо, что президент Байден не делал в этом вопросе никаких уступок и не брал обязательств. Он настаивал на том, что другие государства должны свободно выбирать, с кем им ассоциироваться", - подчеркнул советник Джо Байдена.

P.S. Краткий вывод – Американцы своих не бросают. Есть все основания предположить, что политическая поддержка и объёмы поставок вооружения для нужд ВСУ будут только нарастать.