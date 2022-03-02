Америка закрыла воздушное пространство для российских самолетов

В своем выступлении перед конгрессменами и сенаторами США 2 марта, Джо Байден заявил, что закрывает воздушное пространство для всех российских самолетов во всех штатах США. Кроме того, Байден объявил об аресте и конфискации всего движимого и недвижимого имущества российских олигархов за рубежом. Тоже касается их счетов.

Теперь, наше правительство призывает закрыть небо для российской авиации над территорией Украины. Была создана петиция, которая активно набирает подписи. Кроме украинской стороны, за закрытие воздушного пространства над Украиной уже выступили и другие политики в Европе и США.

Для нашей страны очень важно, чтобы партнеры, наконец, стали союзниками в войне против Путина и его своры. Закрыв небо, силы НАТО должны будут начать сбивать российскую авиацию, что, фактически, втянет их в противостояние и решит исход войны в пользу Украины. Так или иначе, это случится. Поэтому, украинцы, подписывайте петицию, распространяйте информацию с призывом закрыть небо над нашей страной, показывайте те зверства, которые творят российские оккупанты. Закроем небо над Украиной вместе.