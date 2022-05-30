Альтернатива вступлению в ЕС

Джонсон впервые выступил с таким предложением еще в апреле, когда предложил Киеву стать членом новой европейской “семьи”. Речь идет о создании отдельного от ЕС объединения, однако не конкурирующего с ним, которое могло бы четко реагировать на агрессора вроде рашистов, иметь общее экономическое пространство, свободный рынок капиталов, рабочих ресурсов и т.д.

Недавно, Джонсон вновь предложил Владимиру Зеленскому отказаться от попыток вступить в ЕС, так как неэффективность этого объединения становится понятна с каждым днем. А заявления отдельных представителей о необходимых десятилетиях для вступления в организацию ставят под сомнение актуальности присоединения к ЕС.

Среди других кандидатов, предложенных Джонсоном, станут Польша, Литва, Латвия, Эстония и на поздних этапах Турция. Если обратить внимание на карту, то гипотетический союз создает цепочку, проходящую с севера на юг, юго-восток. В случае объединения, государства могут стать неким хабом на пути транзита товаров из Азии в Европу, тем самым получив стратегическое преимущество перед Европейским союзом. Кроме того, государства смогут создать собственный военно-политический блок, который сможет в любой момент противостоять всеми силами агрессору в виде рашистов.

Владимир Зеленский пока не дал утвердительного ответа Джонсону. Очевидно, что глава государства ожидает саммита ЕС в июне, где должны принять решение о дальнейшем присоединении Украины. В том случае, если ответ Европарламента окажется “туманным”, Киев в серьез начнет рассматривать альтернативу создания нового объединения.