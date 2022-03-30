Алгоритм действий беременной женщины в случае обнаружения у себя симптомов коронавируса

18:02 04 ноября Киев, Украина

Как уберечь себя и здоровье будущего ребенка рассказали в Национальной службе здоровья Украины. НСЗУ предложила рекомендации беременным женщинам в случае подозрения или подтвержденного диагноза на COVID-19.



Если есть подозрение или подтвержденный диагноз COVID-19 нужно:

сообщить о симптомах или свое состояние врачу, с которым заключено декларацию, а также акушеру-гинекологу, который наблюдает за беременной;

если у беременной с подозрением или подтвержденной коронавирусной инфекцией отсутствует родовая деятельность и акушерская патология, и легкое течение заболевания, она должна оставаться на самоизоляции. Семейный врач и акушер-гинеколог должны обеспечить активный дистанционный контроль за состоянием здоровья пациентки.

По возможности женщине необходимо отложить все запланированные визиты к врачу до завершения самоизоляции. Но если беременной с подозрением или подтвержденным COVID-19 нужно проходить обследования, которые отсрочить невозможно, то женщина должна пройти такое обследование последней. Беременная должна обязательно заранее согласовать время приема и предупредить врачей о визите.

"Беременная не останется без квалифицированной медицинской помощи, если ее состояние требует госпитализации. В каждом регионе есть роддомы, которые определены для оказания помощи беременным с подозрением или подтвержденной инфекцией COVID-19", - говорится в сообщении.

Женщину госпитализируют в случае:

начала родовой деятельности, даже если беременная находится дома на самоизоляции и не имеет лабораторно подтвержденного COVID-19;

если у беременной отсутствует родовая деятельность, но тяжелое или средней тяжести состояние течения COVID-19;

если у беременной отсутствует родовая деятельность, но имеющаяся акушерская или сопутствующая экстрагенитальная патология (по решению врача).

В НСЗУ добавили, что пока нет подтверждения тому, что беременные больше рискуют заболеть COVID-19, чем любая другая женщина. Однако через уязвимость к острым вирусным респираторным инфекциям беременным нужно придерживаться общих рекомендаций по собственной защите.