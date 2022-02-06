Альфред Кох: Мне не понятно, зачем получать сейчас в состав России страну, которая вся находится в смуте

11:31 22 Сентябрь Киев, Украина

Своим мнением о Сочинской встрече президента Беларуси Александра Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным поделился

бывший вице-премьер-министр РФ Альфред Кох. Он считает, что российскому Президенту нет смысла портить репутацию, тратить время, энергию и деньги на то, чтобы склонить Лукашенко к интеграции.



"Я не могу даже предположить, о чем они разговаривали, честно говоря. В газетах пишут, что Путин очень хочет какой-то интеграционный проект замутить – в конечном итоге получить Белоруссию как часть Российской Федерации, на этом основании возглавить это новое государство и таким образом обнулить все свои сроки. Но насколько я понимаю, он обнуление решил провести раньше, не дожидаясь этой ситуации. Они до этого полгода уговаривали Лукашенко на интеграционный процесс, у них ничего не вышло и им пришлось так, топорно, проводить это самое обнуление. Они его провели. И теперь нужды в этом интеграционном проекте нет", – сказал он.



"От этой интеграции уже никаких ништяков Путин не получит. Мне не очень понятно, зачем ему получать сейчас в той или иной форме в состав России страну, которая вся находится в смуте, там сотни тысяч людей ходят по улицам с транспарантами, не сегодня завтра начнется потасовка между силовиками Лукашенко и людьми. И что получает Путин, если обнуление он уже провел и ему этот интеграционный проект для таких целей не нужен?" – уточнил он.