Алексей Резников о создании в ТКГ подгруппы по контролю над границей

13:35 08 ноября Киев, Украина

В своем интервью журналистам Радио Свобода вице-премьер Алексей Резников поделился мнением по дальнейшему ходу деоккупации Донбасса. Особое внимание он уделил отдельным пунктам Минских соглашений и восстановлению контроля над российско-украинской границей. Как министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Резников считает, что в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе необходимо создать пятую подгруппу, которая бы занималась вопросом подготовки возвращения контроля над границей с Россией.

По мнению Резникова, при заключении Минских соглашений в феврале 2015 года Украина ошибочно согласилась на единственный пункт, который определяет, что восстановления полного контроля над границей должно начаться в первый день после местных выборов.

"И эта ошибка сегодня не дает возможности нам продуктивно двигаться в решении этой задачи. Поэтому если Россия действительно настроена на завершение этой гибридной войны и прекращения конфликта с соседней Украиной, она должна понять, что придется идти на уступки и дать возможность проконтролировать границу. Это будет, в том числе, в их прямом интересе", – сказал Резников.

По его словам, если российская сторона не доверяет непосредственно пограничной службе Украины, то Киев готов искать компромиссный вариант, когда будет посредник в роли международного представительства.

"Например, дополнительная миссия ОБСЕ с увеличенным, расширенным мандатом", – считает вице-премьер.

Накануне президент Владимир Зеленский пообещал контроль на границе на Донбассе. По его словам, это необходимая предпосылка для развертывания следующего положительного политического процесса в Донецке и Луганске.