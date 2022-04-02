Алексей Резников о создании в ТКГ подгруппы по контролю над границей

В своем интервью журналистам Радио Свобода вице-премьер Алексей Резников поделился мнением по дальнейшему ходу деоккупации Донбасса. Особое внимание он уделил отдельным пунктам Минских соглашений и восстановлению контроля над российско-украинской границей. Как министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Резников считает, что в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе необходимо создать пятую подгруппу, которая бы занималась вопросом подготовки возвращения контроля над границей с Россией.
По мнению Резникова, при заключении Минских соглашений в феврале 2015 года Украина ошибочно согласилась на единственный пункт, который определяет, что восстановления полного контроля над границей должно начаться в первый день после местных выборов.
По его словам, если российская сторона не доверяет непосредственно пограничной службе Украины, то Киев готов искать компромиссный вариант, когда будет посредник в роли международного представительства.
Накануне президент Владимир Зеленский пообещал контроль на границе на Донбассе. По его словам, это необходимая предпосылка для развертывания следующего положительного политического процесса в Донецке и Луганске.
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