Алексей Голобуцкий: о подкупах и грязных технологиях на выборах

13:34 18 Август Киев, Украина

Политолог Алексей Голубицкий рассказал о том, какие технологии могут использоваться на местных выборах для привлечения электората на свою сторону. По его мнению, политические партии будут пользоваться прямым подкупом и другими грязными технологиями.

25 октября 2020 года в Украине состоятся местные выборы, где украинцы, в частности, будут выбирать мэров городов. Предвыборная кампания стартует 5 сентября, а официально регистрировать кандидатов на местные выборы будут с 15-го до 24 сентября. Неофициально же предвыборная кампания уже давно стартовала во многих крупных городах Украины. В комментарии «Слово и дело» политтехнолог Алексей Голобуцкий отметил, что во время выборов будут использоваться «грязные» технологии, но кандидаты от партии власти на местных выборах, вероятно, проигрывают действующим мэрам из-за падения рейтинга в течение года.

«В бедной стране всегда будут использоваться грязные технологии. Здесь ничего не сделаешь, этого следует ожидать», – уточнил эксперт.

Он добавил, что повышение заработной платы накануне выборов, а также попытка опосредованного влияния на избирателя.

«Тем более, если объявляют внеочередное заседание Верховной рады с тем, чтобы поднять минимальную зарплату, понятно, что это косвенный, но подкуп избирателей. Конечно, на местном уровне стоит ожидать этого», – сказал Голобуцкий.

По его словам, кандидаты от провластной политической силы могут использовать административный ресурс.

«Имея под контролем правоохранительные органы, злоупотреблять этим могут представители партии власти, тем более, что у них низкий рейтинг. Сигналы об этом пойдут где-то с сентября месяца», – подытожил Алексей Голобуцкий.

Напомним, местные выборы 25 октября на подконтрольных Киеву территориях Донбасса проводить не будут.