Алексей Голобуцкий: о подкупах и грязных технологиях на выборах

Политолог Алексей Голубицкий рассказал о том, какие технологии могут использоваться на местных выборах для привлечения электората на свою сторону. По его мнению, политические партии будут пользоваться прямым подкупом и другими грязными технологиями.
25 октября 2020 года в Украине состоятся местные выборы, где украинцы, в частности, будут выбирать мэров городов. Предвыборная кампания стартует 5 сентября, а официально регистрировать кандидатов на местные выборы будут с 15-го до 24 сентября. Неофициально же предвыборная кампания уже давно стартовала во многих крупных городах Украины. В комментарии «Слово и дело» политтехнолог Алексей Голобуцкий отметил, что во время выборов будут использоваться «грязные» технологии, но кандидаты от партии власти на местных выборах, вероятно, проигрывают действующим мэрам из-за падения рейтинга в течение года.
Он добавил, что повышение заработной платы накануне выборов, а также попытка опосредованного влияния на избирателя.
По его словам, кандидаты от провластной политической силы могут использовать административный ресурс.
Напомним, местные выборы 25 октября на подконтрольных Киеву территориях Донбасса проводить не будут.
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