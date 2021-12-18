Александр Мусиенко: Россия нас шантажирует

Руководитель Центра военно-правовых исследований Украины поделился своим видением проблемы, связанной с выборами в Украине и попыткой России повлиять на выборное законодательство.
Слова Путина о выборах - это просто сигнал о том, что если Украина не будет вести переговоры в политическом плане, это перемирие в принципе может продлиться недолго. Так считает Александр Мусиенко.
Отметим, президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что принятое Верховной Радой постановление о проведении местных выборов противоречит Минским соглашениями и ставит под угрозу перспективы урегулирования ситуации на Донбассе.
Напомним! 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня - как и договорилась Трехсторонняя контактная группа.
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