Александр Мусиенко: Россия нас шантажирует

Руководитель Центра военно-правовых исследований Украины поделился своим видением проблемы, связанной с выборами в Украине и попыткой России повлиять на выборное законодательство.

Слова Путина о выборах - это просто сигнал о том, что если Украина не будет вести переговоры в политическом плане, это перемирие в принципе может продлиться недолго. Так считает Александр Мусиенко.

«То есть получается, что Россия просто нас шантажирует, а мы не стараемся предложить что-то взамен, что учитывало бы интересы нашей страны. А именно ту же децентрализацию, но без предоставления особых статусов - одинаковую для всех регионов Украины. Но этот вопрос был снят с повестки дня. Поэтому Россия и в дальнейшем будет пытаться диктовать свои условия и для этого они и используют военную силу, чтобы давить на Украину - козыри в руках именно у нее, тем более что этот протокол, не подписали все члены Нормандской четверки, который предоставил бы больше рычагов», отметил эксперт.

Отметим, президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что принятое Верховной Радой постановление о проведении местных выборов противоречит Минским соглашениями и ставит под угрозу перспективы урегулирования ситуации на Донбассе.

Напомним! 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня - как и договорилась Трехсторонняя контактная группа.