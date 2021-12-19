Александр Кава: Украине нужна электрификация поездов

21:51 27 Июль Киев, Украина

Бывший заместитель министра инфраструктуры и дорог, эксперт в области транспорта, Александр Кава считает, что Украине необходимо провести электрификацию железной дороги. По его мнению, этот шаг спасет страну от избыточной электроэнергии и обеспечит возможность снятия транспортной блокады со многих городов.

“Объективно. Экспортировать значительные объемы электроэнергии на зарубежные рынки мы не сможем, из-за отсутствия спроса от стран бывшего СССР и отличия стандарта со странами ЕС (экспортировать в страны ЕС электроэнергию можно только с Бурштынского энергоострова, подключенного к единой энергосистеме ЕС ENSTO-E). Поэтому оптимальным решением в сложившихся обстоятельствах стал бы поиск возможностей для увеличения спроса на электроэнергию, на внутреннем рынке, особенно если бы этот спрос помог заменить какой-то импортный ресурс”, делится своими предположениями Кава.

В качестве решения поставленных вопросов он называет электрификацию железных дорог.

“Сейчас в Украине электрифицирована почти половина железнодорожных линий, при этом порядка 90% грузов по железной дороге перевозятся на электрической тяге.

Очевидно, что электрификация, в первую очередь, целесообразна на участках с большим количеством грузовых поездов. В таком случае инвестиция в электрификацию может окупиться в течение нескольких лет.

Экономическая подоплека этого в том, что себестоимость перевозки грузов на электрической тяге в несколько раз ниже, чем перевозка на дизельной тяге”, подчеркивает транспортный эксперт.

“Именно поезда на электротяге являются наиболее энергоэффективным транспортным средством в расчете на одного пассажира, по сравнению с остальными видами транспорта”, - отмечает Кава.

Эксперт также заявил о возможности решить вопрос транспортной блокады многих городов с помощью электрификации междугородных составов.

Однако, по мнению Кавы, можно значительно расширить сферу применения электропоездов, пустив их по маршрутам для перевозки пассажиров, что было бы выгодным экономическим и инфраструктурным решением, позволяющим снять блокаду с городов Украины и обеспечить страну пригородными маршрутами.

"Но в нашей стране, в отличие от европейских стран, при принятии решений об электрификации железных дорог совершенно не учитываются пассажирские перевозки в разрезе экологичности и времени, которое является невозобновляемым ресурсом и тратится пассажирами на поездку. В Европе давно научились ценить и первое, и второе. Отмечу, что именно поезда на электротяге являются наиболее энергоэффективным транспортным средством в расчете на одного пассажира, по сравнению с остальными видами транспорта",- заключает экс-министр инфраструктуры.