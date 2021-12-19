Александр Кава: Украине нужна электрификация поездов

21:51 27 Июль Киев, Украина

Бывший заместитель министра инфраструктуры и дорог, эксперт в области транспорта, Александр Кава считает, что Украине необходимо провести электрификацию железной дороги. По его мнению, этот шаг спасет страну от избыточной электроэнергии и обеспечит возможность снятия транспортной блокады со многих городов.

 “Объективно. Экспортировать значительные объемы электроэнергии на зарубежные рынки мы не сможем, из-за отсутствия спроса от стран бывшего СССР и отличия стандарта со странами ЕС (экспортировать в страны ЕС электроэнергию можно только с Бурштынского энергоострова, подключенного к единой энергосистеме ЕС ENSTO-E). Поэтому оптимальным решением в сложившихся обстоятельствах стал бы поиск возможностей для увеличения спроса на электроэнергию, на внутреннем рынке, особенно если бы этот спрос помог заменить какой-то импортный ресурс”, делится своими предположениями Кава.

В качестве решения поставленных вопросов он называет электрификацию железных дорог. 

Фото: Бывший замминистра инфраструктуры, считает, что электрификация железной дороги снимет транспортную блокаду внутри УкраиныФ

“Сейчас в Украине электрифицирована почти половина железнодорожных линий, при этом порядка 90% грузов по железной дороге перевозятся на электрической тяге.

Очевидно, что электрификация, в первую очередь, целесообразна на участках с большим количеством грузовых поездов. В таком случае инвестиция в электрификацию может окупиться в течение нескольких лет. 

Экономическая подоплека этого в том, что себестоимость перевозки грузов на электрической тяге в несколько раз ниже, чем перевозка на дизельной тяге”, подчеркивает транспортный эксперт. 

“Именно  поезда на электротяге являются наиболее энергоэффективным транспортным средством в расчете на одного пассажира, по сравнению с остальными видами транспорта”, - отмечает Кава.

Эксперт также заявил о возможности решить вопрос транспортной блокады многих городов с помощью электрификации междугородных составов.

Бывший замминистра инфраструктуры, считает, что электрификация железной дороги снимет транспортную блокаду внутри Украины

Однако, по мнению Кавы, можно значительно расширить сферу применения электропоездов, пустив их по маршрутам для перевозки пассажиров, что было бы выгодным экономическим и инфраструктурным решением, позволяющим снять блокаду с городов Украины и обеспечить страну пригородными маршрутами.

"Но в нашей стране, в отличие от европейских стран, при принятии решений об электрификации железных дорог совершенно не учитываются пассажирские перевозки в разрезе экологичности и времени, которое является невозобновляемым ресурсом и тратится пассажирами на поездку. В Европе давно научились ценить и первое, и второе. Отмечу, что именно  поезда на электротяге являются наиболее энергоэффективным транспортным средством в расчете на одного пассажира, по сравнению с остальными видами транспорта",- заключает экс-министр инфраструктуры.