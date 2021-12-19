АКТИВИЗАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА. БРИТАНЦЫ И США СВОИХ НЕ БРОСАЮТ.

На фоне повышения градуса напряжённости на границах Mordorа и «цивилизованной» Европы в социальных сетях и на тематических форумах развернулись бурные баталии. Убеждённые в своей правоте пользователи, в меру таланта, усиленно завлекали новых «адептов» только в свою «уникальную» и «единственно верную» секту. Бои местного значения велись и на таком удалённом от «эпицентра» событий ТВД как помощь в усиление обороноспособности Украины со стороны США и Великой Британии. Не вдаваясь в полемику, просто подведём ноябрьские итоги. Факты вещь упрямая и они по-прежнему подтверждают готовность стратегических партнёров реально поддержать Вооружённые силы Украины.

Факт №1 - 8 ноября текущего года два катера класса Island отправились в Одессу из американского порта Балтимор. Эти катера являются частью помощи в размере 2,5 млрд долларов, которые США предоставляют Украине с 2014 года. Катера должны качественно повысить совместимость Военно-морских сил Украины с войсками НАТО.

Факт №2 - 12 ноября текущего года в Лондоне подписано украино-британское рамочное соглашение, предусматривающее выделение средств на строительство восьми ракетных катеров, приобретение у Соединённого Королевства двух тральщиков и создание в Украине двух военно-морских баз. Речь идёт о кредите на сумму в 1,7 млрд фунтов стерлингов, предоставленном Украине Великой Британией на десять лет. Соглашение детализирует финансовую сторону договорённостей Украины и Великобритании.

Факт № 3 - 13 ноября текущего года британское издание The Mirror со ссылкой на источники в министерстве обороны сообщило, что оперативная группа численностью до 600 британских военнослужащих готова к развёртыванию в Украине на фоне опасений, что Россия готова вторгнуться в своего соседа. Подразделения SAS и парашютного полка были предупреждены, что они могут быть отправлены в страну в течение нескольких часов.

Факт № 4 - 14 ноября текущего года из США в Украину доставлено 80 тонн боеприпасов. Это уже четвертая поставка в рамках помощи Вашингтона по безопасности на сумму в 60 млн долларов, которую недавно выделили Украине.

Факт №5 - 16 ноября текущего года состоялась встреча Министр обороны Украины Алексей Резников с государственным секретарём Великобритании по вопросам обороны Беном Уоллесом. Темой встречи стало усиление двустороннего сотрудничества между Украиной и Британией. Обе стороны уточнили, что Украина и Великая Британия остаются стратегическими партнёрами в сфере безопасности и обороны, имеющие общее видение противодействия вызовам и угрозам сегодняшнего дня и полностью привержены делу обеспечения мира и безопасности в Европе, защиты общих ценностей и свобод.

P.S. Краткий вывод - Британцы и США своих не бросают. Есть все основания предположить, что объёмы поставок военной техники и вооружения для нужд ВСУ будут только нарастать…