Аксенова могут "попросить" с поста "главы" Крыма

17:47 23 Сентябрь Киев, Украина

Политолог Тарас Березовец считает, что дни "премьер-министра" оккупированного Крыма Сергея Аксенова сочтены, вероятно, его ждет скорая отставка из-за провала борьбы с пандемией COVID-19 и разворовыванием средств.



«Система здравоохранения оккупированного Крыма не справилась с пандемией коронавируса. Не хватало койко-мест для госпитализации, не хватало персонала и медтехники, было множество других проблем. И главным объектом критики стал Сергей Аксенов, в первую очередь за разворовывание на «коронавирусном фронте». Против него работали и центральные российские СМИ, и пресса оккупированного полуострова, велись кампании в социальных сетях. И складывается впечатление, что за результатами этой пандемии может настать финальный момент для Аксенова на должности «главы» Крыма», учитывая, что недовольства в его адрес со стороны Кремля был достаточно.



Кроме того «кошка пробежала» между Сергеем Аксеновым и так называемым «спикером парламента» Крыма Владимиром Константиновым. Похоже, Константинову удалось перевести весь негатив на Аксенова и сделать его главным виновным и в провале подготовки, и в провале самой борьбы с пандемией. Не исключаю, что Аксенова сейчас могут убрать.



Также было много скандалов с «выборами» в оккупированном Крыму, было много претензий, Кремль остался недоволен. Аксенова и Константинова курируют разные группы в Москве. В случае с Аксеновым, его покровителями всегда считалось ГРУ РФ, а в случае с Константиновым – это больше политические группы в России, тесно не связанные со спецслужбами».