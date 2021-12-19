Айдер Муждабаев: Трехлетний сын политзаключенного был убит?

22:35 27 Июль Киев, Украина

Тело трехлетнего Мусы Сулейманова было найдено в выгребной яме на территории дома его отца, крымского политзаключенного в РФ.

Трагедию прокомментировал Айдер Муждабаев, российский и украинский журналист, блогер, медиаменеджер, известный своими эмоциональными высказываниями.

Орфография и пунктуация сохранены (прим. ред).

Теперь - факты относительно обстоятельств трагедии, которые я вижу. Ребенок не мог сдвинуть крышку канализации, которую еще и прижимают камнями - как раз для защиты детей.

Фото: Айдер Муждабаев поделился своим отношением к смерти трехлетнего сына политического заключенного в РФ.

Пока мы имеем свидетельства, что на момент начала поисков эта яма была закрыта. Если так, то, по логике, такой маленький ребенок физически не мог туда попасть. Тем более - прыгнуть туда и «за собой» закрыть крышку таким образом, чтобы не было никому заметно. Потому что эту яму крымско-татарские волонтеры (которых всего в поселке было около 10 000) проверяли с самого начала, но были 100-процентно уверены в том, что мальчика там просто не может быть, потому что яма после трагедии, по предварительным сведениям, - повторяю - была закрыта. Поэтому и откачали ее, только когда проверили все вокруг и не нашли мальчика. 

Поэтому я не верю в "официальную" версию оккупантов о том, что наш мальчик просто утонул сам. Конечно, все может случиться в жизни. Конечно... Но совпадение приведенных фактов заставляет думать, что мальчика убили.

Для чего? С целью давления на его отца, крымского татарина, которого оккупанты, как традиционно крымских татар, обвиняют в "терроризме". Насколько я знаю, он отказывается свидетельствовать против себя и других крымчан. И я бы хотел услышать, что скажут его адвокаты о давлении, пытки и требования ФСБ от нашего политзаключенного.

Вечная память невинному ребенку, мои соболезнования родителям, родным и всем, кто все эти дни верил, помогал.”