Айдер Муждабаев: Трехлетний сын политзаключенного был убит?

22:35 27 Июль Киев, Украина

Тело трехлетнего Мусы Сулейманова было найдено в выгребной яме на территории дома его отца, крымского политзаключенного в РФ.

Трагедию прокомментировал Айдер Муждабаев, российский и украинский журналист, блогер, медиаменеджер, известный своими эмоциональными высказываниями.

Орфография и пунктуация сохранены (прим. ред).

“Теперь - факты относительно обстоятельств трагедии, которые я вижу. Ребенок не мог сдвинуть крышку канализации, которую еще и прижимают камнями - как раз для защиты детей.

Пока мы имеем свидетельства, что на момент начала поисков эта яма была закрыта. Если так, то, по логике, такой маленький ребенок физически не мог туда попасть. Тем более - прыгнуть туда и «за собой» закрыть крышку таким образом, чтобы не было никому заметно. Потому что эту яму крымско-татарские волонтеры (которых всего в поселке было около 10 000) проверяли с самого начала, но были 100-процентно уверены в том, что мальчика там просто не может быть, потому что яма после трагедии, по предварительным сведениям, - повторяю - была закрыта. Поэтому и откачали ее, только когда проверили все вокруг и не нашли мальчика.

Поэтому я не верю в "официальную" версию оккупантов о том, что наш мальчик просто утонул сам. Конечно, все может случиться в жизни. Конечно... Но совпадение приведенных фактов заставляет думать, что мальчика убили.



Для чего? С целью давления на его отца, крымского татарина, которого оккупанты, как традиционно крымских татар, обвиняют в "терроризме". Насколько я знаю, он отказывается свидетельствовать против себя и других крымчан. И я бы хотел услышать, что скажут его адвокаты о давлении, пытки и требования ФСБ от нашего политзаключенного.

Вечная память невинному ребенку, мои соболезнования родителям, родным и всем, кто все эти дни верил, помогал.”