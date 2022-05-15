После 24 февраля, нейтральные Финляндия и Швеция высказались о возможном присоединении к НАТО. 12 мая стало известно, что Финляндия приняла окончательное решение о вступление в Североатлантических альянс. Теперь, “главный противник” “бункерного” приблизится к северо-западным границам его страны.

В тоже время, не было никаких предпосылок того, что НАТО собирается нападать на рашистов, хотя об этом неустанно повторяли пропагандисты Кремля. Однако теперь, Альянс стягивает войска к своим восточным рубежам, опасаясь провокаций со стороны агрессора.

Узнав о том, что Финляндия приняла окончательное решение присоединиться к военному блоку Запада, рашисты вновь начали угрожать ядерной войной. Тем не менее, к подобным агрессивным высказываниям уже все привыкли и поняли, что это не более чем блеф, поэтому, Финляндия, как очевидно в скором времени и Швеция, не сойдут с намеченного пути, из-за “требований” агрессора.

“Бункерный” в войне против Украины совершил так много ошибок, что все поставленные “цели”, будь они фальшивыми или реальными, выполняются с точностью да наоборот.