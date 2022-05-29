Слишком давно стало понятно, что словам рашистов верить нельзя. Они противоречат сами себе, а информация, доносящаяся с экранов телевизоров, рассчитана на малообразованное население, легко поддающееся зомбированию. После того, как западные санкции были введены, не оставалось сомнений, что это медленная и мучительная смерть для российского производства и экономики в целом. Но даже когда последствия санкций начали быть заметны среди обычных рашистов, они, тем не менее, говорили “как это хорошо” и благодарили Путина. Правда, за что, не понятно.

В тоже время “бункерный”, лично позвонил премьер-министру Италии Марио Драги, чтобы попросить снять санкции. Однако бункерное существо не было бы собой, если бы эти мольбы не выглядели как шантаж. Захватив украинское зерно, оккупанты создали мировой продовольственный кризис и теперь говорят о том, что “готовы помочь, в обмен на снятие санкций”.

Кроме того, глава МИД РФ Лавров призвал страны Африки оказывать давление на Запад, чтобы ограничения с рашистов были сняты, так как по его словам, именно западные лидеры, вместе с Украиной, виновны в том, что голодает африканский континент.

Санкций очень сильно действуют на агрессора. Сейчас они всеми силами пытаются не только их снять, но и воспрепятствовать введению нефтяного и газового эмбарго. Тотальная коррупция рашистов способствует ухудшению положения в стране.