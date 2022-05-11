Агрессор – страна-паразит

Не имея ничего своего, оккупанты поступают подобно саранче – “выедают” все то, что другие создавали собственными силами. Это касается не только недвижимости, ископаемых ресурсов, но и продовольствия.

После начала полномасштабного вторжения, рашисты ограбили десятки фермеров Украины и вывезли на свою территорию более 400 тыс. тонн зерна. Так как большинство земель в стране-агрессоре не пригодно для выращивания сельхозпродукции, а с введением санкций оккупанты потеряли возможность импортировать семена, они решили, что лучшим способом восполнить потери станет банальный грабеж. Вспоминая манеры кремлевского руководства, не удивительно, что рэкет остается основным методом решения всех проблем этой страны.

Тем не менее, ворую продовольствие из Украины, рашисты совершают очередное военное преступление, последствием которого может стать голод во многих государствах мира. Обвиняя украинцев в “нацизме”, оккупанты действуют точно также, как и фашисты во время Второй мировой войны, когда зерно с Украины вывозилось поездами в Германию.