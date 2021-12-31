Аграрный бизнес - выживут сильнейшие

20:39 19 Август Киев, Украина

Промежуточные итоги агросезона 2020 хуже, чем ожидалось и виной этому не столько коронакризис, сколько погодные условия.

Так считает аграрный эксперт, президент ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Алекс Лисситса



"Теплая и бесснежная зима, холодная весна с сильными осадками на севере и западе и полным отсутствием дождей на юге и юго-востоке, заставили многих аграриев существенно пересмотреть свои статьи затрат.



Урожай пшеницы по факту оказался намного ниже ожиданий. Потери варьируются от практически 90% на юге Украины до 15-20% - на севере и западе.



Все надежды были на кукурузу и подсолнечник. Но уже сейчас можно сказать, что и урожай кукурузы в большинстве областей Украины будет минимум на 30% ниже ожидания. По подсолнечнику сейчас сложно говорить, но ситуация может быть не такая критичная как по кукурузе и сое.



Если добавить к этому низкие цены на большинство позиций, то можно сказать, что год будет испытанием для всех. Выжить смогут только сильнейшие и не закредитованные компании.



Что касается помощи от властей, то ее никто не ждет, понимая, что у государства нет не только денег, но и четкого вектора развития аграрной политики".