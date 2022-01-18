Аграрные перспективы и планы правительства

21:10 07 Сентябрь Киев, Украина

Правительство приняло ряд решений, способных помочь в развитии национального аграрно-промышленного комплекса.

Аналитик украинского аграрного рынка Мария Колесник проанализировала их:



"Считаю позитивным заявление Дениса Шмыгаля, что правительство начинает унифицировать нормативную базу для экологически безопасного орошения, полива и водоотведения. Все мы стали свидетелями, какие убытки понесли аграрии из-за засухи. На юге она продолжается уже два года, а в этом сезоне фиксируется и в центральных областях. Особенно недостаток влаги ударил по поздним культурам. Так, наше агентство было вынуждено именно из-за влияния этого фактора снизить прогноз производства кукурузы с почти 39 до 34 млн тонн зерна. Необходимость орошения, особенно на юге нашей страны, с учетом последних климатических изменений является крайне актуальной. В то же время, это пока только заявления. А вот увидим ли мы конкретные шаги в этом направлении - покажет уже следующий год.



Что касается изменения правил удешевление кредитов для аграриев, то, на мой взгляд, здесь есть как положительные, так и отрицательные аспекты. В целом механизм удешевления кредитов работает неплохо - и аграрные компании, которые пользуются кредитными ресурсами, всегда положительно о нем отзываются. Тот факт, что принято решение предоставить возможность субъектам агропромышленного комплекса получать удешевления кредитов в нескольких банках, делает систему более гибкой, а значит и удобной. В то же время, расширение круга получателей такой поддержки и включение в нее перерабатывающих предприятий без увеличения объемов бюджетных поступлений и при наличии дефицита денег - приведет к злоупотреблениям и перекосам.



Возникает вопрос, кого мы будем относить к перерабатывающим предприятиям? Производителей масла, муки или мяса, и тому подобное? Требуют ли они такой же поддержки, как агропроизводители, которые несут на себе все климатические и ценовые риски? Как по мне, это вопрос крайне противоречивый. Он размывает объем поддержки именно для аграриев.



По поводу принятия решений, направленных на стимулирование деятельности фермерских хозяйств, то прописано всё верно. А вот как будет работать на практике, время покажет. Семейные фермы и молодые фермеры получают поддержку практически во всех развитых странах, а значит такой шаг, сделанный Украиной, продвигает нашу страну ближе к цивилизованному миру".