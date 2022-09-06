Адаптивный карантин – спасение для экономики

С 21 октября, будут введены новые правила передвижения пассажиров межобластных рейсов. Это будет касаться как наземного, так и воздушного транспорта. Для передвижения необходимо будет иметь справку о полной вакцинации для «красных» областных зон или документ о частичной вакцинации для «желтых» зон. В обоих случаях альтернативой может стать сданный ПЦР-тест, не более чем за 72 часа до поездки. Также, власти страны планируют установить пункты экспресс ПЦР тестов на вокзалах.

Эти меры в первую очередь направлены на то, чтобы уберечь население от массовой заболеваемости коронавирусом. Также, такие меры должны помочь уберечь систему здравоохранения от коллапса. Немаловажно и то, что такой подход не позволит разрушить экономику Украины, ведь второго полного локдауна страна не выдержит.

Правительство уверяло, что не будет вводить принудительную вакцинацию, однако на деле видно совсем другой. Хотя по большому счету, принуждением это назвать нельзя. Такой подход это скорее стимулирование к необходимым мерам. Положение усугубляет еще и то, что со стороны России, в рамках проведения гибридной войны, регулярно происходят вбросы информации об опасности вакцинации. Необходимо понимать, что информация не имеет под собой логически обоснованных фактов и направлена только на запугивание жителей Украины. Отказ от вакцинации приведет к большему количеству заболевших, что усугубит положение многих секторов экономики страны. Карантинные ограничения в Украине отличаются от мер применяемых в ЕС и США. В западных странах они гораздо жестче. Поэтому, нам следует постепенно принимать правила вводимые правительством, чтобы обезопасить себя, своих близких и окружающих нас людей.