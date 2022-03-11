Абсурду рашистов нет предела

Кроме “специалиста” Игоря Кириллова, о “биолабораториях в Украине” заявил и Сергей Лавров, глава МИД рашистов. По словам руководства оккупантов, в этих “лабораториях разрабатывался вирус, который должны были разносить птицы и летучие мыши на территорию РФ и близлежащих стран”. Еще более абсурдным является утверждение, что “вирус точечно поражает” русских.

Такой сценарий, пожалуй, не приходил в голову даже писателям сюрреалистам. Это просто не укладывается в голове и возникает лишь один вопрос: “Как такое можно было придумать?” и “Кто в здравом уме в это может поверить?”.

Однако, подавляющая часть путинистов пребывает в зомбированном состоянии и без труда может поверить в такие сказки, ведь об этом говорят по телевизору официальные представители власти. Тем не менее, проведя маломальский критический анализ сказанного, покажет, что вирус, как таковой, не выбирает, кого поражать. Тем более нет таких технологий, которые были бы способны программировать вирус убивать только русских. А к “тайным биолабораториям в Украине под руководством США”, тогда можно отнести все исследовательские центры крови, борьбы с коронавирусной инфекцией, центры вирусологии, в том числе, кафедры в медицинских университетах, которые занимаются научной деятельностью.

Отталкиваясь от того, что зомби в стране-агрессоре верят всему, что говорят по телевизору, не исключено, что вскоре можно будет наблюдать, как тысячи рашистов у себя в городах, будут гонять и убивать птиц. Напоминает ситуацию 1958 года, когда китайский правитель Мао Цзэдун приказал всему народу гонять воробьев, которые, по подсчетам компартии, съедали в год такое количество зерна, которого хватило, чтобы прокормить 35 млн человек. В ходе “исследований” стало ясно, что воробьи не могут находиться в воздухе дольше 15 минут. Поэтому, Мао Цзэдун приказал всем бить в тазы, гонги, кричать и не давать садиться птицам на землю, чтобы пернатые уставали и падали замертво. Как ни странно, это сработало, и огромное количество птиц было уничтожено.

Учитывая тот абсурд, который доносится из “ртов” пропагандистов и политических деятелей оккупантов, призыв убивать птиц выглядит не таким уж маловероятным в ближайшее время.