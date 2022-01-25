Абсурд законов

14:04 08 Май Киев, Украина

Похоже, что по мнению Путина, может быть только одна история. И, лично ему нравится. Все остальное - от лукавого. Да еще и преследуется законом ...

Председатель комитета Госдумы по культуре депутат Елена Ямпольская, Александр Жуков (оба представляют «Единую Россию») и сенатор Алексей Пушков внесли в Госдуму законопроект о запрете публичного отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.

Этот законопроект вносит поправки в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Предлагается запретить отождествлять в публичных выступлениях, СМИ и интернете «цели, решения и действия руководства СССР, командование, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командование, военнослужащих нацистской Германии и стран оси, которые были установлены приговором Международного военного трибунала» . Также предлагается запретить отрицать решающую роль «советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при особождении стран Европы».

Законопроект носит абсурдный характер. Непонятно, к кому именно и как можно будет применять запрет. Пока новом законопроекте нет никакого смысла: непонятно, что может считаться именно «отождествлением» и в какой мере можно будет «недооценить» вклад СССР в победу.

Россиянам четко провели «красные линии» памяти. Очерчен круг того, о чем думать можно и даже нужно, и те мысли, которые ни в коем случае не должны посещать главы рядовых граждан. Любые философствования и даже документально аргументированные соображения о причинах и поводах Великой Отечественной войны, о советской дипломатии и сомнительность ее шагов - теперь запрещены под страхом уголовного наказания.

31 марта Рада федераций уже одобрил пакет законов с поправками в Уголовный кодекс (УК РФ) и Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), ужесточающие наказание за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и о ветеранах Великой Отечественной войны. Теперь за эти правонарушения гражданам грозит штраф до 3 млн руб., Принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. При совершении преступления через СМИ или интернет штрафы составят от 2 млн до 5 млн руб. или лишение свободы до пяти лет.

Для юрлиц штраф за публичное распространение сведений, выражающих неуважение к памятным датам России, связанным с защитой Отечества, в том числе через интернет или СМИ, составит от 3 млн до 5 млн руб.

Такие же штрафы введены за публичное оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветеранов ВОВ, отрицание решений Нюрнбергского трибунала и реабилитацию нацизма. Автором поправок выступила Ирина Яровая.

Пожалуй самое важное в новом законопроекте это суровое табу на сравнение советского и нацистского режимов. Как говорится, «на воре шапка горит». Раз есть строгий запрет - значит, есть что сравнить. Более того, вероятность обнаружить много общего настолько велика, что не только историкам и обывателям, но даже самым законодателям становится не по себе. Кремль получит от этого закона совсем обратный эффект. Теперь тысячи людей заинтересуются - а что же имелось в виду? Что сравнивать? Видимо «творцы» законопроекта не слышали об эффекте Стрейзанд - когда знаменитая актриса подала в суд на фотографа, который сфотографировал ее дом, - и таким образом только ленивый не поинтересовался, а что за дом такой у нее!

Очевидно, что современная Россия с точки зрения идеологических запретов все ближе к СССР. Руководство России настойчиво пытается поставить законодательный заслон, как сказано в пояснительной записке к законопроекту, «образам в адрес наших дедов и прадедов, отвратительным спекуляции на нашей Победе». Но никакими, даже самыми жестокими, законами невозможно заставить человека чувствовать уважение и благодарность.

И Кремль забывает одну известную всем вещь: история и литература - это создание человеческого духа, а значит, - свободны. И ни один депутат на свете не может запретить историку или писателю писать то, что те считают нужным. Как не сможет принуждением заставить человека не думать и не сравнивать!

А сравнивать есть что. Например, Президент Узбекистана Шавкат Мирзийоев выплатит ветеранам Великой Отечественной войны к 9 мая по 85 000 рублей. Еще щедрее оказался глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, от него ветераны получат по 174 тыс. Российский ... Путин оказался куда «беднее» среднеазиатских коллег и дает лишь по 10000. Не является ли это настоящей оскорблением для дедов и прадедов, которые так «защищает» власть Кремля.