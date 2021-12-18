Абитуриенты из ОРДЛО не могут выехать на подконтрольные территории

08:21 15 Июль Киев, Украина

Абитуриенты с Донбасса не могут выехать с неподконтрольных территорий из-за карантина, объявленного в "Л/ДНР".

Об этом написал представитель Донецка в ТКГ, журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook.

Он отметил, что сейчас разрешение на пересечение линии разграничения выдает "межведомственный штаб". А он выпускает только тех, кто имеет прописку на подконтрольной территории.

По мнению журналиста, "абитуриентов специально держат в неволе, чтобы они упустили время и не смогли учиться в украинских вузах. В ответ на все просьбы разрешить выезд, боевики отвечают, что поступать надо в "университеты ДНР".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возможности вступления в украинские вузы жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма без сдачи Внешнего независимого оценивания.